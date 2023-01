Bývalý elitní voják popsal drsnou operaci: Takhle jsme dopadli Husajna!

Jako takřka každý dospívající kluk i Kevin Holland miloval filmy s vojenskou tématikou. Rodák z amerického státu Severní Karolína miloval filmy o Rambovi či Zelené barety a toužil se přidat k armádě. Na střední škole v jednom z časopisů uviděl fotku s příslušníky jednotky SEALs, což mu změnilo život. Rozhodl se k legendární jednotce přidat.

Příslušník dvou elitních týmů

Sen se mu nakonec splnil a u SEALs strávil několik let, než se jednotku rozhodl v roce 1999 opustit. O dva roky později se ale k ozbrojeným silám vrátil. 11. září 2001 se na půdě Spojených států odehrály teroristické útoky, které ho přiměly znovu obléknout uniformu. Dostal se k jednotce Delta Force, jejímž hlavním úkolem je boj proti terorismu. Se svými bratry ve zbrani se zúčastnil v roce 2003 speciální operace s označením Operace Rudý úsvit v Iráku v oblasti městečka ad-Daúr. Dlouhá léta o misi mlčel a po téměř dvacet letech se o ní rozhodl promluvit pro pořad bývalého příslušníka Navy SEALs Jacka Carra na YouTube.

Jeho jednotka pátrala po Saddámu Husajnovi. Tehdy prý dostali echo od jejich informátora, že se diktátor ukrývá právě u malé zemědělské obci poblíž opuštěné farmy. Vedla tam jen jedna silnice. Vojákům se podařilo najít malou díru v zemi, v níž měl Husajn svůj úkryt. Informace o přesném umístění úkrytu měli od informátora. Díra byla prý překrytá polyesterenem a zasypaná listím a pískem. Navíc tam byla trubka na vzduch.

Dopadení Husajna

Jakmile poklop odstranili, všechen písek se začal sypat dovnitř. „Na zbraních jsme měli světla,“ popsal chvíle po nálezu. Místo prý bylo vyzděno cihlami. Hodili dovnitř granát a pak zaslechli hlas.

„Věděli jsme, že to něco znamená, a chlapci říkali, že tam je. Slyšeli jsme někoho mluvit arabsky a tlumočník začal odpovídat a pak se někdo blížil,“ uvedl s tím, že náhle se v otvoru ukázaly ruce a pak vlasy. Náhle se před nimi objevil Husajn. „Byl pěkně zřízený. Řekl, že je prezident Iráku a že je připraven vyjednávat, a řekl to anglicky. A my odpověděli: Na to je pozdě, chlape. Prezident Bush posílá pozdravy."

Suvenýr

Jakmile vojáci viděli, že je Husajn ozbrojen, jeden z vojáků, jehož Holland označil jen za „velkého Texasana“, diktátora udeřil do obličeje. „Pak ho velký Texasan udeřil do tlamy a srazil ho, protože měl zbraň,“ uvedl, že jakmile zbraň zajistili, odvedli Husajna k helikoptéře a převezli do Bagdádu. Holland byl mezi vojáky, kteří se na transportu podíleli. Chvíle v letadle popsal, že měl pocit, že je opravdu blízko opravdového zla.

Zbraň Glock 15, kterou měl Husajn u sebe, prý nyní vlastní exprezident Spojených států George W. Bush.

Výslužba

Elitní voják byl na Blízkém východě nasazen celkem dvacetkrát. V roce 2005 získal hodnost seržanta a nadále pokračoval ve službě u Delta Force. Několikrát byl zraněn. V roce 2011 působil v Afghánistánu, kde ho postřelil povstalec. Ochrnula mu ruka a nemohl se vrátit do služby. Zbytek své kariéry tak strávil na rehabilitacích a v roce 2013 se rozhodl odejít do výslužby. V současnosti podle informací Daily Mail žije v Severní Karolíně nedaleko města, kde vyrůstal se svou manželkou a dětmi. Jeho nejstarší syn Connor jde ve šlépějích svého otce a je člen Zelených baretů.