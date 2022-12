Svědectví strážce Saddáma Husajna (†69): Před popravou kouřil doutníky a vzpomínal na Fidela

Saddám Husajn byl irácký prezident v letech 1979 až 2003. Často se pasoval do role hrdiny, který Araby přivede k moci a slávě. Mírumilovným vladařem rozhodně nebyl. Podle odhadů bylo během jeho vlády v letech 1979 až 2003 zabito při různých čistkách a genocidách nejméně čtvrt milionu lidí.

Husajnův režim se zhroutil počátkem dubna roku 2003 poté, co americké jednotky dobyly Bagdád. Ještě předtím se Husajnovi podařilo utéct a americkým vojákům unikal dlouhé měsíce. Klec však spadla přesně před devatenácti lety, 13. prosince 2003, kdy byl na farmě ve vesnici Daúr jižně od iráckého města dopaden.

Řezník z Bagdádu

Adam Rogerson, mladý voják z amerického Ohia, byl jedním z vojáků, který diktátora po zadržení hlídal. Pro zpravodajskou stanici TT BOOK se svěřil, jaké bylo hlídat muže, kterému svého času nikdo neřekl jinak než „Řezník z Bagdádu“. „Když jsem se s Husajnem viděl poprvé, bylo to divné. Jen tam tak seděl, zíral na mě a já zase na něj,“ vyprávěl o prvotním shledání voják.

Večer prý Husajn poslouchal rádio, kouřil doutník a u malého elektrického ohřívače u něj seděli vojáci, kteří ho hlídali. „Jednou v noci seděl, kouřil doutník a díval se na obrázky, kde byl i Fidel Castro. Ptal jsem se ,Vy jste se znali?‘ a on na to ,Jo, to on mě naučil kouřit tyhle doutníky‘,“ popsal Rogerson.

Husajna tribunál odsoudil k trestu smrti

Voják diktátora hlídal dlouhé týdny a nakonec se s ním prý i spřátelil. „Těsně předtím, než šel na popravu, se otočil, rozloučil se a řekl, že jsme všichni jeho přátelé. Někteří z nás plakali a on byl smutný. Bylo to šílené. Zažil jsem toho hodně, ale na takovou situaci vás nic nemůže připravit,“ zavzpomínal na poslední chvíle s diktátorem voják.

V listopadu 2006 byl Saddám Husajn iráckým tribunálem v Bagdádu odsouzen k trestu smrti oběšením za podíl na masakru šíitů v Dudžailu v roce 1982. Popraven byl na základně irácké armády Kazimíja v Bagdádu, pochován je na rodinném pozemku v rodné vesnici Audža v oblasti Tikrítu nedaleko hlavního města.

Vzpomínky na Irák zůstávají živé

Nejhorší vzpomínku chová Rogerson na okamžik, kdy byl Husajn již po smrti. „Byli jsme požádáni, abychom ho chránili. To se vám prostě vryje do hlavy. Pak ale vidíte, jak do jeho těla kopají a plivou na něj. Mám teď ze smrti větší respekt,“ vyprávěl voják.

Ani po letech se dle svých slov nesmířil s tím, co si v pouhých dvaadvaceti letech v Iráku zažil. „Žiju s těmi démony každý den. Byl souzen za své zločiny, dostal takový rozsudek a já netvrdím, že si ho nezasloužil. Říkám, že jako 22letý voják jsem na to možná nebyl ještě připravený,“ svěřil se závěrem voják.