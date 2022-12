Slovenku věznil a znásilňoval její přítel: Zachránilo ji až gesto týraných!

Měl to být začátek nové životní etapy, namísto toho se nový vztah proměnil v noční můru. Mladá žena ze slovenského Popradu se seznámila s osmačtyřicetiletým přítelem Albertem. Společně se dohodli, že vycestují na čas do Česka, kde si najdou práci.

Ještě před odjezdem vzal Albert svou novou lásku k rodičům, kde měli přespat. Slovenska se domnívala, že ji chce matce a otci zkrátka jen představit, než odjedou do Čech, to se ale šeredně zmýlila. Poté, co partneři vstoupili do domu Albertových rodičů, začalo peklo.

Přítel ženu opakovaně znásilňoval

V budově muž svou přítelkyni uvěznil a začal ji vyhrožovat, že když od něj odejde, ublíží nejen jí, ale i jejím dětem, které měla z předchozího vztahu. U toho měl podle pozdějšího zjištění policie střelnou zbraň. To ale nebylo to nejhorší. „Vůči poškozené se muž několikrát dopustit i mravnostní trestné činnosti," doplnila policie. Po celou dobu ženina věznění v domě zřejmě pobývali i Albertovi rodiče, kteří před hrůzami páchanými jejich synem jen zavírali oči.

Ženě se naštěstí po nějaké době povedlo poslat svému známému do Čech SMS, ve které popsala situaci v domě. Ten neváhal ani chvíli a zalarmoval strážce zákona. „Okamžitě jsme konali. Na místo byla vyslána hlídka okresního oddělení policejního sboru z Popradu, která měla prověřit situaci,“ popsala policie pro slovenský deník Nový Čas.

Pomohlo gesto rukou

Domu si policie všimla prý i z toho důvodu, že z okna, kde byla zřejmě vězněna žena, vycházel světelný signál SOS. Obyvatelé domu sice dělali, jakože se nic neděje, když se však po chvíli policie s týranou Slovenkou setkala tváří v tvář, měla jasno. Žena na strážcům zákona ukázala gesto týrané ženy.

To se ve světě označuje jako #signalforhelp a využívá se v tomu, aby oběti upozornili na to, že u nich dochází k domácímu násilí. V praxi vypadá tak, že oběť zvedne ruku, schová palec do dlaně a potom okolo něj ohne zbývající prsty.

Podle Albertových příbuzných je vše jinak

Ženin přítel byl obviněn ze zločinu zbavení osobní svobody, znásilnění a vydírání. Jeho rodiče byli obviněni ze zločinu zbavení osobní svobody formou spolupachatelství. Albert bude po rozhodnutí soudce umístěn do vazby, jeho rodiče budou stíháni na svobodě.

Jeden ze členů Albertovy rodiny se ale domnívá, že událost není tak jednostranná. „Je velmi smutné, že všichni už vynášejí soudy a mají v tom jasno a pokud já vím, policie to teprve začala vyšetřovat. Žena, která žila v domě s rodiči Alberta, byla velmi zvláštní povahy a velmi ráda využívala jiné ke svému prospěchu,“ uvedl pro Nový čas jeden z příbuzných obviněného muže.