Oplzlá zpověď znásilňovače Bartáka: „Zlatokopky, které mě okradly,“ řekl po propuštění o obětech

Krajský soud v Liberci 2. prosince zprostil obžaloby lékaře Jaroslava Bartáka (64). Nepodařilo se prokázat, že by ve vězení skutečně plánoval tři vraždy a vydírání. V minulosti byl odsouzen ke 12 letům vězení za znásilnění, vydírání a sexuální nátlak. Většinu z tohoto trestu si odseděl. V pátek při odchodu ze soudní síně však nešetřil vulgárními výrazy a barvitě mluvil o sexuálních praktikách. Oběti znásilnění, kterým se navíc nikdy neomluvil, pak označil za zlatokopky.

Záznam otřesného rozhovoru sdílela v pátek na sociální síti Twitter redaktorka České televize Pavla Kubálková. Sexuální násilník v něm s úsměvem vykládá, že se chystá do Thajska, protože „sex jako s Thajkami v životě nezažil,“ nezapomněl připojit pár detailů, proč si to myslí a nakonec tyto ženy označil za „sexuální mašiny“.

Dotaz šokované novinářky, zda je slušné takto mluvit zcela ignoroval a dál hovořil o tom, že do zahraničí chce odjet co nejdříve a že lidé, kteří nejezdí do Thajska jsou „zapšklí a nemají rádi sex“.

Barták pak zašel ještě dál. Na otázku, zda by se chtěl svým obětem omluvit, reagoval naprosto odporně. „To byly zlatokopky, které mě okradly. Za co bych se omlouval, jedna chtěla za panenství 9 milionů,“ tvrdil.

Slova sexuálního násilníka vyděsila mnoho uživatelů sociální sítě. „A tohle odporný prase je zase na svobodě. Musím říct, že se ve mně bije opovržení se vztekem a frustrací,“ uvedl Aleš.

„Jak mohli to odporný prase předčasně propustit, když u něj neproběhla žádná sebereflexe? Ani si nechci představovat, jak se cítí oběti jeho činů?“ napsala Alena. A podobnými komentáři se to na Twitteru jenom hemží. „Tohle je čistokrevný prase,“ dodala Marcela. Některé uživatele Bartákova slova rozzuřila natolik, že nešetřili ani vulgarismy.

Barták byl za znásilnění, vydírání a sexuální nátlak potrestán 12 lety vězení, podmíněně propuštěn byl letos na konci září, zhruba rok před vypršením tohoto trestu. V pátek ho liberecký soud zprostil obvinění z plánování tří vražd a vydírání. Soud kauzu řešil už počtvrté, to že Barták vraždy skutečně plánoval se nepodařilo prokázat. Zproštění navrhl i státní zástupce Jan Černý. Barták vinu od počátku odmítal. Hájil se tím, že o svých plánech mluvil ve vězeňských debatách, které nemyslel vážně.