Pavel, Iveta i její maminka zemřeli při autonehodě: Opilý Rudolf je smetl v protisměru

Při tragické dopravní nehodě v neděli večer přišli o život čtyři lidé. Pavel (†52), Iveta (†53) a její maminka (†79) jeli v autě, když do protisměru přejel Rudolf (†45) a do jejich vozu ve vysoké rychlosti čelně narazil. Viník nehody byl podle policistů v době neštěstí opilý.

K nehodě došlo mezi obcemi Tornaľa a Otročok na jihu Slovenska. „Podle doposud zjištěních informací, měl pětačtyřicetiletý řidič osobního auta přejet do protisměru, kde se čelně srazil s protijedoucím autem, jehož posádku tvořily tři osoby. Všichni čtyři účastníci utrpěli zranění, kterým na místě podlehli,“ informovali policisté na facebooku.

Hádka s přítelkyní

Podle slovenského deníku Plus JEDEN DEŇ v autě, jež mělo přejet do protisměru, seděl řidič Rudolf, na něhož údajně měla přítelkyně zavolat jen chvíli před tragédií policii! „Řidič jednoho z aut, které později bylo součástí tragické dopravní nehody, měl nejprve v obci Otročok narazit do zaparkovaného auta, jehož majitel se měl pokoušet muže zastavit, což se mu ale nepodařilo,“ uvedla policie na sociální síti. Řidič následně ve vysoké rychlosti jel směrem na obec Tornaľa.

Dopravní policista s rodinou

„Předběžné výsledky prokázaly u tohoto řidiče hodnotu jeden a půl promile alkoholu. U řidičky druhého vozidla, s tříčlennou posádkou, alkohol prokázán nebyl,“ dodali policisté.

V druhém autě seděl Pavel, který dřív pracoval jako dopravní policista, jeho manželka Iveta a její maminka. Na místě nehody se byl podívat dopravní analytik Ján Bazovský, který pro výše zmíněný deník uvedl, že se řidič choval před nehodou agresivně. Právě agresivita za volantem v kombinaci s alkoholem či omamnými látkami mohla být podle něj příčinou tragédie.