„Z té nehody si nic nepamatuji. Někde to ale ve mně je. Slyším-li jet vlak, znervózním, zrychlí se mi tep. Ani na bráchu si nepamatuji, vybavila jsem si ho až z fotek. Některé emoce zmizely, už neumím plakat. Slzy mi tečou, jen když zívnu. Asi se tak se vším podvědomě vyrovnávám,“ přiznala Nikol Steblová.

Mladá žena ležela týdny v kómatu s rozsáhlými zraněními, včetně úrazu mozku. Lékaři byli skeptičtí. Ona ale ukázala, jak moc chce být „zpět“. Probrala se a postupnými krůčky se její stav zlepšil tolik, že ji propustili z nemocnice do domácí péče. Obývák Steblových se stal nemocničním pokojem.

Byla jako mimino

Nikol Steblová ukázala, jak moc chce být „zpět“. V nemocnici se po měsíci probrala z kómatu a postupně se její stav zlepšil tolik, že ji propustili do domácí péče.

Dívka poctivě rehabilitovala, chodili za ní odborníci, maminka Pavla (42) se vzdala práce v nemocnici. Podpora rodiny dívku doslova postavila na nohy. „Už ujdu sama kilometr,“ řekla Nikol Stebelová a rodiče se na ni pyšně podívali. „Věříme, že síla domova jí velmi pomáhá,“ podotkli.

Nepoznávala nikoho

„Nikol nevěděla, co se děje, co je realita a co se jí zdá, nepoznávala nás. Měli jsme doma novorozence. Učila se mluvit, pít, jíst, brát věci, pamatovat si, uvažovat. U mnoha věcí nevěděla, k čemu slouží,“ líčil táta David (45).

„Lidé, co jste v podobné situaci, můžete-li, berte si blízké do péče domů, může dojít na zázraky,“ vzkazuje táta David. „Jsme vděční všem, kteří nám různým způsobem pomohli. Jsme vděční i Bohu, že nám ji opět vrátil a vnímáme ji jako dar. Jsme si blíž, než kdy dřív,“ uzavřela máma Pavla.

Nikolini rodiče jsou oba zdravotníci, ona sama studovala v Opavě obor Všeobecná sestra. Zda se do školy vrátí, je zatím ve hvězdách.

Proč mě vítají?

Dívčina první jasná vzpomínka od nehody je jedno konkrétní ráno, kdy se ve svém pokoji probudila pod nápisem „Nikolko, vítej doma“. „Koukala jsem na to a říkala si, co se děje, kde jsem byla, proč mě vítají? Když jsem chtěla vstát z postele, nešlo to, nefungovala mi celá levá polovina těla. Ve dveřích se objevila mamka s invalidním vozíkem a popřála mi dobré ráno,“ usmála se Nikol Steblová.

Čtyřikrát unikla „zubaté“

Historie úniků Nikoly Steblové ze spárů smrti je na její mladý věk neuvěřitelná.

*Narodila se překotně a doma, sanitka dorazila několik minut po nelehkém porodu.

*Později ještě jako miminko náhle přestala dýchat. „Oživovala jsem ji,“ řekla maminka Pavla.

*V prosinci 2019 unikla masovému vrahovi Ctiradu Vitáskovi (†42) v ostravské fakultní nemocnici, když s kolegy studenty mířila na seminář. „Učebna je hned vedle té čekárny, kde střílel, musela bych projít kolem. Vlak měl ale ten den zpoždění a já dorazila před nemocnici, když už zasahovala policie,“ popsala dívka.

*Naposledy to byla ona osudná nehoda. Vlak do auta narazil loni v říjnu za tmy na nechráněném přejezdu, vůz vlekl ještě 70 metrů, než zastavil.

VIDEO: Kdy můžete a kdy nesmíte přecházet železniční přejezd?