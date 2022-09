Sexuální predátor Jaroslav Barták byl propuštěn z vězení: Frustrovaný velikostí penisu znásilňoval a bil ženy?

Zatčení Bartáka | David Malík, Pavel Hofman

Jaroslav Barták během pěti let napadl deset svých asistentek. Ty se roky bály promluvit. V roce 2011 našla odvahu tehdy dvaadvacetiletá Lucie a postupně se k ní přidávaly další ženy, které se staly oběťmi predátora.

Barták ženy hladil a osahával proti jejich vůli, nutil k sexu a znásilnil, když odmítaly jeho úkoly a naléhání. Někdy si pomohl tím, že dívky omámil chemikálií v pití. Asistentkám také vyhrožoval společenskou i fyzickou likvidací.

Často postupoval tak, že si nejprve ověřil, že ženy neumějí cizí jazyk, poté je přijal a pak s nimi odjel na pracovní cestu do zahraničí. Tam je týral a zneužíval. Jedna z obětí, Zuzana, řekla v roce 2011 Blesku, že když s Bartákem během pobytu v Číně odmítla jít do nevěstince, vytáhl ji za vlasy z výtahu a začal ji bít a kopat do ní.

Napadené dlouho nepromluvily, protože se vlivného lékaře bály. Vyhrožoval jim jmény nejvlivnějších Čechů – politiků, ministrů, soudců, žalobců či představitelů tajných služeb. Z čehož měly ženy samozřejmě strach.