Simonu (†23) při předjíždění v protisměru smetl kamion! Blízcí jsou ze ztráty milované v šoku

Na začátku prvního lednového týdne přišla během dopravní nehody o život teprve třiadvacetiletá Simona. K tragédii došlo u obce Koplotovce v okrese Hlohovec. „Podle prvotních informací měla 23letá řidička auta VW Polo, pravděpodobně při předjíždění jiného vozidla, přejet do protisměru. Řidič nákladního auta, který úsekem v té době projížděl, se sice snažil autu vyhnout, ale srážce se mu nakonec zabránit nepodařilo,“ uvedla k havárii policie na sociálních sítích.

Dopravní policisté podrobili 54letého řidiče kamionu dechové zkoušce, ta vyšla s negativním výsledkem. Mladá řidička si protijedoucího vozu v protisměru bohužel zřejmě nevšimla. To, jak k tragédii došlo a zda hrál roli alkohol v případě Simony, je podle policie v současnou chvíli předmětem dalšího vyšetřování.

Rodina a známí jsou ze ztráty mladé dívky zdrceni. „Já tohle nedám. Tak jsem se těšila na tu lyžovačku. Upřímnou soustrast celé rodině. Simi, odpočívej v klidu, Andílku. Toto se nemělo stát, ne!“ nechala se slyšet kamarádka zesnulé řidičky.

Podle kolegyně Alice byla Simona zodpovědnou řidičkou, která i v mladém věku měla s řízením auta mnoho zkušeností. „Věřte, kilometrů měla naježděno dost. Pět let dojížděla každý den do práce do Trnavy. Byla to mladá a opravdu krásná žena, ale žádné dítě. Když se má stát něco špatného, tak se to stane, ať už mladým či starším. Takže mluvit o tom, že byla dítě a neuměla jezdit, mi přijde přitažené za vlasy,“ vyjádřila se k nehodě kamarádka.