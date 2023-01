Rodiče zemřeli při tragické nehodě: Děti (5, 2 a 1) strávily 55 hodin v pustině s jejich těly!

Neuvěřitelná tragédie se stala o vánočních svátcích v Západní Austrálii. Pětičlenná rodina jela za svými blízkými, aby s nimi oslavili vánoční svátky. Na místo ale nikdy nedojeli. Vozidlo Land Rover Discovery havarovalo asi 280 kilometrů východně od města Perth. Havárie měla fatální následky. Nepřežili ji rodiče Cindy a Jake. Jako zázrakem přežily jejich tři děti.

55 hodin hrůzy

Podle televize CNN pětiletá holčička zachránila život svému ročnímu bratříčkovi, když ho dokázala vysvobodit z autosedačky. Ovšem pak zůstali sourozenci napospas osudu v odlehlé oblasti, kde teploty dosahovaly ke 30 stupňům Celsia. Dvouletý chlapec zůstal po celou dobu připoután na sedadle. Sourozencům se podařilo přežít 55 hodin v pustině.

Pátrání rodiny

Rodina je nahlásila jako nezvěstné poté, co nedorazili domů. Ve městě Northam se ještě zastavili na čerpací stanici, aby natankovali a koupili si občerstvení. Tam s otcem Jakem mluvil místní zaměstnanec. „Řekl mi, že míří do Kondininu a že je to pár hodin jízdy. Vypadal vyčerpaně,“ uvedl Nathan O'Donnell s tím, že si ale ani nekoupil kávu. Cindyina sestra Helen dokonce zveřejnila výzvu na Facebooku, zdali je někdo neviděl.

Pár kilometrů od města

Vrak auta našli zhruba 10 kilometrů od města Kondinin, kde rodina žila. Děti trpěly dehydratací. Záchranářský vrtulník je transportoval do nemocnice v Perthu. Podle informací deníku New York Post jsou ve stabilizovaném stavu. Bratranec zesnulého otce dětí Michael Read uvedl, že celou dobu byly v autě se svými mrtvými rodiči. „Nikdo si nedokáže představit, čím si prošli,“ řekl Read a promluvil i o hrdinství pětileté dívky.

Politik Darren Pool navíc uvedl, že kolem vraku projížděla auta, ale nikdo si jich nevšiml. „Byli tak blízko města a nikdo si toho nevšiml,“ řekl.