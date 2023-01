Američanka (†22) pomalu umírala v silné vánici: Rodině poslala před smrtí poslední video!

„Jsem vyděšená,“ volala Američanka své rodině, zatímco čekala, až se bouře uklidní. To se bohužel nestalo. Ameriku sužují nebývalé přívaly sněhu. Anndel tak stačila na sociální sítě uveřejnit videa ukazující mrazivou zkázu, aby pak zemřela.

Video Anndel Taylor v autě mrazu a chladu podlehla.

Poslední snímek odeslala těsně před půlnocí. O několik hodin později byla nalezena v automobilu mrtvá. Stala se tak jednou z pětašedesáti obětí chladného počasí.

Jak uvedla její zdrcená rodina, nikdo si prý pořádně neuvědomoval, v jakém je mladá žena nebezpečí. „Nikdo z nás neviděl zprávy. Moc jsme netušili, co se v Buffalu děje,“ uvedla její matka Wanda podle deníku Independent.

Samotná Anndel si nebezpečí uvědomovala. Dokonce zavolala tísňovou linku 911. Záchranáři se k ní ale přes závěje nemohli dostat. Američanka se tak rozhodla v šílených podmínkách přečkat noc. To se jí stalo osudné.

Zatímco příčina její smrti ještě nebyla potvrzena, její matka si myslí, že zemřela na otravu oxidem uhelnatým. Došlo k tomu podle ní poté, co sníh zablokoval výfuk. Je frustrována z toho, že se k její dceři včas nedostala pomoc.

„Všichni, kdo se k ní pokusili dostat, uvázli,“ zoufala si. „Proč neměli alespoň řetězy na kolech? Tenhle stát jako kdyby netušil, co je sníh,“ kroutila hlavou, zatímco truchlila po smrti své dcery. Situace je o to smutnější, že na Anndelu ještě čekaly u jejích rodičů vánoční dárky.

Mrazy se chýlí ke konci

Mrazy a sněžení během svátečního víkendu zasáhly prakticky celé americké území s výjimkou západního pobřeží. Nejhůře postihly na západě státu New York ležící město Buffalo a jeho okolí. V oblasti přišlo o život nejméně 32 lidí. Starosta města s téměř 280 000 obyvateli Byron Brown bouři označil za pravděpodobně to nejhorší, co Buffalo za více než 50 let postihlo.

I do této části USA ovšem už přichází obleva a o víkendu by se teploty podle americké Národní meteorologické služby mohly pohybovat až kolem deseti stupňů Celsia. Úřady nicméně vyzývají obyvatele k trpělivosti, zatímco se uklízejí ulice zablokované sněhem a opuštěnými automobily. V závějích zůstaly v posledních dnech uvězněny i sanitky a jiné vozy krizových pracovníků.