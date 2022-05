Teprve osmnáctiletý běloch Payton Gendron v sobotu v supermarketu v americkém městě Buffalo ve státě New York zastřelil deset lidí a další tři zranil. A co víc, své běsnění si nahrál! Vést jeho střelbu měla nenávist proti lidem černé pleti, ale jen co vylezl z vozu, bez slitování popravil i nic netušící bělošku. Poté vstoupil do obchodního domu, kde rozpoutal hotové peklo.