Unesení, okradení nebo zavraždění. Jakmile výherci soutěže opouštěli studio, jejich život už nebyl jako dřív. „V Kolumbii je mnoho soutěžících velmi opatrných, když už se objeví v milionářském křesle,“ uvedl Tarrant. „V této nestabilní a nebezpečné zemi je to pochopitelné,“ vysvětlil hlasatel.

Soutěžící se tak hned po vystoupení snaží krýt svou identitu. „Soutěžící, kteří byli dost odvážní nebo snad hloupí na to, aby do show šli, si poté změnili jméno,“ pokračoval Tarrant v popisu bizarních obstrukcí. Nejvíce zarážející je to, že někteří z nich dokonce za vydělané peníze podstoupili plastickou operaci. „Aby vyvážili to nebezpečí, že mohou být zavražděni nebo uneseni,“ vysvětlil.

Ruská „pomoc“

Chris Tarrant mimo jiné popsal fungování této soutěže v Rusku. Když soutěžící nějakou z otázek neví, můžou se obrátit na publikum s tím, aby mu pomohlo. Lidé pak svými hlasy určují, která odpověď je správná. Dav v Rusku ovšem schválně odpovídal špatně, protože nechtěl vidět nikoho jiného vyhrát.

„Rusko nemá žádnou skutečnou historii televizních soutěžních pořadů a s publikem ruského studia byly velké problémy,“ vysvětloval Tarrant. „Po několika večerech bylo jasné, že možnost ‚zeptejte se publika‘ se ukázala jako naprosto katastrofální, protože většinové hlasování bylo vždy špatné,“ uvedl. „Ukázalo se, že diváci nechápou, proč by měli soutěžícímu v křesle pomáhat, a záměrně odpovídali špatně,“ dodal podle deníku Daily Star.