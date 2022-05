Před rokem se do amerického města Bridgeport přestěhovala Maria Ruaová se svým synem Dominickem a snoubencem Aaronem. Podle Marie začaly být problémy se syny sousedů, kterým je pouhých osm a jedenáct let. Šestiletého Dominicka mladší z nich jednou udeřil polštářem, až se svalil. Udeřil se do hlavy a musel být převezen do nemocnice, kde si ho nechali přes noc na pozorování. Brutalita incidentů se ale stupňovala. Při dalším ho prý honil se sekyrou! Rovněž zapálil Dominickovo kolo.

Maria se snažila situaci vyřešit, a proto si šla promluvit s mámou malých tyranů, ale marně. Při posledním incidentu Dominick utrpěl rozsáhlé popáleniny druhého a třetího stupně. Osmiletý výrostek po něm hodil zapálený tenisový míček, když si hráli na dvoře! Chvíli, kdy chlapec přiběhl domů a křičel: „Mami, zapálili mě,“ bude mít Maria navždycky před očima. Skončil v nemocnici a čeká ho dlouhá rekonvalescence. Zřejmě bude potřebovat operaci čela.

„Přišel o obočí a o kus vlasů. Může trpět trvalou změnou barvy obličeje a lékaři řekli, že nemůže být vystaven slunečním paprskům,“ uvedla Maria s tím, že kdyby byl na slunci, mohly by se na jeho pokožce objevit puchýře. Malý chlapec je ale podle jeho maminky velký bojovník a postupně se zotavuje. Dokonce prý pomáhá lékařům měnit obvazy a bere si sám léky.

Rodina se už chtěla dlouho přestěhovat, ale nemůže si to dovolit. Doufala, že se situace vyřeší, ale s mámou tyranů se nedá dohodnout. Jejich chování prý ignoruje a vůbec neprojevila lítost nad tím, co se Dominickovi stalo. „Matka nepřevzala vůbec zodpovědnost. Neprojevila ani trochu lítosti, nebo soucitu. Můj syn téměř uhořel a ona stále tvrdí, že si to můj syn udělal sám,“ uvedla Maria s tím, že oba dva kluci byli vyloučeni ze školy, kam s nimi chodil i jejich syn a šli do speciální školy pro děti s problémy chování. „Ti kluci jsou šikanátoři. Dokonce mi vyhrožovali, že mě zapálí,“ dodala Maria.

Pro britský deník Daily Mail se svěřila, že policie je nečinná. Poté, co jejího popáleného syna naložili do sanitky, skončila prý v policejním voze, jako by něco provedla. „Policie tvrdila, že jsem zanedbala péči o sousedovy děti a posadili mě do zadní části vozu, vyslýchali mě alespoň dvacet minut a bránili mi dostat se do nemocnice za synem,“ uvedla a dodala, že máma tyranů ji dokonce nahlásila na sociálku.

VIDEO: Šikana - jaké jsou její varovné příznaky?