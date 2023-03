Jakub (†16) zemřel při vážné dopravní nehodě: Auto řídil jeho opilý a nezletilý kamarád Martin!

Nehoda se stala kolem půl druhé ráno. Teenager Martin, který řídil vozidlo hyundai, během cesty z dosud neznámých příčin přejel přes krajnici a narazil do zábradlí mostu. Auto se následně převrátilo na střechu.

„Při dopravní nehodě utrpěl 16letý spolujezdec zranění, kterým bohužel na místě podlehl,“ informovala na sociální síti slovenská policie s tím, že mladíka, jenž seděl za volantem auta, převezli záchranáři do nemocnice k ošetření.

„Policisté šestnáctiletému Martinovi při dechové zkoušce naměřili 0,95 mg/l (1,98 promile) alkoholu v dechu,“ doplnili. Případem se kriminalisté zabývají.

Strach rodiny

Podle webu Nový Čas má sestra zesnulého Jakuba velký strach o rodiče. Chlapec pro ně byl totiž vším. Nikdo nechápe, co se mohlo stát. „Trápíme se. Byl to hodný a chytrý kluk. Vůbec nevíme, co se přesně stalo,“ uvedla.

„Já ani nevím, co mám na to říct, je to obrovská tragédie. Mladý chlapec přišel o život. Kdybyste ho znali, byl to slušný a usměvavý kluk. Jeho rodiče jsou úžasní lidé, oni jsou z toho naprosto zhroucení,“ řekla k tomu sousedka.

Zesnulý Jakub se také věnoval fotbalu. Hrál za mládež OŠK Sihelné.