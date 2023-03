Turistu zahnal na strom divočák, muž ze strachu volal policistům: Prosím vás, co mám dělat?!

Na tento telefonát policisté jen tak nezapomenou. Turista se vydal do lesů na Českolipsku na procházku. Místo toho ale musel začít šplhat po stromě! Vyhnal ho tam totiž divočák, který za ním vyběhl. Vystrašený mladý muž pak z koruny stromu volal na linku policistů s tím, že neví, co má dělat… Ojedinělý záznam z linky 158 si můžete poslechnout.

„Prosím vás, já jsem v lese, proto mě tak špatně slyšíte,“ volal na linku 158 23letý turista z Českolipska. Chvíli před tím na něj vyběhl divočák s velkými zahnutými zuby a on před ním instinktivně vylezl na strom.

Nevolal ale kvůli tomu, že by nedokázal slézt dolů. Divočák se totiž pod stromem usídlil a odmítal odejít. Zřejmě vyčerpaný turista už nevěděl kudy kam, proto zavolal policistům. Aby se jim vůbec dovolal tak musel vylézt do koruny stromu. „Já jsem na stromě, protože tady pode mnou je divoký prase! A já nevím, co mám dělat…“ říká muž na nahrávce a v poslední větě je mu lehce do smíchu.

Policista na druhé straně telefonu chvíli nevěřil tomu, co slyší a zasmál se. Mladému muži doporučil, aby počkal, až prase odejde. Ten mu však odpověděl s tím, že je tam už pět minut. „Vyrazili jsme proto na záchrannou misi a ještě, než jsme k turistovi dojeli, nám radostně hlásil, že kanec odešel. Preventivně jsme ho ale i přesto na místě vyzvedli a odvezli do bezpečí města,“ popsala mluvčí policistů Ivana Baláková.

Na závěr turista policistům poděkoval a společně se zasmáli. Z vandrování v okolí Stráže pod Ralskem odjížděl s nevšedním zážitkem.