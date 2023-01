Muž u Cvikova prý podpálil v autě manželku: Věděla, že smrti neunikne, prozradila žalobkyně

V říjnu loňského roku se u Cvikova na Českolipsku odehrála děsivá tragédie. Nejprve vše nasvědčovalo tomu, že jde o dopravní nehodu. Policie ovšem později zjistila, že manžel P. N. na silnici mezi Mařenicemi a Drnovcem svou ženu ochromil paralyzérem. Když auto sjelo ze silnice a narazilo do stromu, pachatel z vozu vylezl a auto polil benzínem a zapálil i se svou manželkou uvnitř, která byla dle obžaloby prokazatelně při vědomí. Muži hrozí 15 až 20 let, případně výjimečný trest, neboť žena zemřela zvlášť trýznivým způsobem.

V tomto týdnu v Liberci začal soud s pětačtyřicetiletým P. N., který podle obžaloby v říjnu loňského roku způsobil na Českolipsku fingovanou dopravní nehodou. Tou chtěl zřejmě maskovat vraždu své manželky.

Podle obžaloby zesnulá žena řídila a P. N. seděl na sedadle spolujezdce. Poté, co řidičku ochromil paralyzérem, vůz pustil z kopce dolů do lesa. Zhruba po 40 metrech narazilo auto do stromu. Následně vůz polil benzínem a společně s paralyzovanou ženou uvnitř zapálil.

Bestiální vrah Mrázek měl i šestiletou oběť! Dopadli ho náhodou kvůli hloupé chybě

Mělo to vypadat jako nehoda

Státní zástupkyně Petra Pazderková uvedla, že při zapálení vozu žena vnímala, ale ochromená paralyzérem nebyla schopná pohybu. „Byla si vědoma neodvratitelnosti své smrti,“ řekla Pazderková.

Mrtvou ženu záchranáři objevili v nabouraném a ohořelém osobním voze 20. října 2021 ráno na silnici třetí třídy mezi vesnicemi Drnovec a Mařeničky nedaleko Cvikova na Českolipsku. Navenek se jevilo, že auto vyjelo z vozovky, narazilo do stromu a začalo hořet, to policie později vyvrátila.

Asistovaná sebevražda i domnělý vyděrač

Obžalovaný u soudu odmítl, že by svou manželku zabil. V několika svých verzích se hájil, že se vše událo úplně jinak, než jak líčí obžaloba. Nejprve měl P. N. tvrdit, že manželce pomáhal s asistovanou sebevraždou, jelikož si jeho slov chtěla vzít život kvůli jeho pobytu ve vězení. V té době měl totiž obžalovaný nastoupit do výkonu trestu za ujetí od dopravní nehody, při níž zranil chodce.

„Přišla s tím manželka, že takhle už dál žít nemůže, že si něco udělá. Říkal jsem jí, že budu pryč sedm měsíců, že to vydrží,“ sdělil obžalovaný. Později muž přišel s verzí, že jeho manželku vydíral neznámý muž. Ten měl mít na ženu kompromitující sexuálně laděné snímky a vyděrač měl P. N. nutit, aby auto zapálil a zničil důkazy.

Jeho výpovědi jsou nevěrohodné

Důvodem, proč obžalovaný vraždil, je podle spekulací mužova nevěra. Podle informací CNN Prima News přestalo partnerům manželství fungovat poté, co si v novém zaměstnání našel milenku.

„Jeho výsledná výpověď je z psychologického hlediska nevěrohodná. Což lze říct hlavně na základě inkonzistence výpovědí, které jsou proměnlivé a liší se v celku i detailech,“ popsala znalkyně a specialistka na klinickou psychologii Denisa Dokulilová, která byla jednání přítomna.

Obžalovanému hrozí 15 až 20 let, případně výjimečný trest, neboť žena zemřela zvlášť trýznivým způsobem. „Můj návrh trestu činí nepodmíněné odnětí svobody ve výměře 25 let,“ řekla Pazderková. Soud s obžalovaným P.N. bude pokračovat na konci ledna.