Novinky pro řidiče i vodáky: Snazší registrace auta a půl promile bez pokuty!

Rezervace SPZ předem

Norma nově umožňuje majitelům aut – firmám i lidem – vyřídit si předem rezervaci registračních značek až na jeden měsíc. Žádost bude muset obsahovat VIN vozidla. Pokud vozidlo VIN nemá, pak alespoň číslo podvozku. Tato změna má být výhodná hlavně pro motoristy, kterým to umožní vyřizovat si potřebná povolení ještě předtím, než je vozidlo zapsané v registru. Do minulého roku šlo espézetku vyřídit až po zapsání auta do registru.

Simonu (†23) při předjíždění v protisměru smetl kamion! Blízcí jsou ze ztráty milované v šoku

Evidenční kontrola

Důležitou změnou novely je prodloužení doby platnosti evidenční kontroly, a to z 30 dní na jeden rok. To má být výhodné hlavně pro soukromé prodejce aut. Majitelé už totiž nebudou muset opakovaně chodit na evidenční kontrolu vždy, když jim zájemce odřekne koupi vozu.

Protokol o »evidenčce « nebudou muset řidiči nově předkládat na úřadu při registraci nebo přepisu vozidla. Stát si veškerá data bude brát z online systému technických prohlídek. Ruší se také povinnost kontroly, pokud má být za vlastníka zapsán dosavadní provozovatel vozidla. Toto se týká hlavně případů ukončení leasingových smluv.

STK pro veterány

Technickou způsobilost historických vozidel, tedy veteránů se zelenou SPZ, bude posuzovat jen stanice technické kontroly. Její výsledek bude pro majitele platný pět let, místo dosavadních dvou let. A co je v Česku veterán? Podle předpisů vozidlo starší 30 let. To se počítá od data výroby.

Konec velkého techničáku

Stát přestane za rok, tedy od 1. ledna 2024, vydávat k vozidlu velký technický průkaz (Osvědčení o registraci vozidla část II. – pozn. red.). Řidiči už tak nově budou dostávat fyzicky jen malý technický průkaz (Osvědčení o registraci vozidla část I. – pozn. red.). Veškerá data z velkého techničáku budou nově vedena elektronicky a pro řidiče budou dostupná přes Portál dopravy, který funguje od loňského prosince.

Krásná Nikolka (†19) zahynula při bouračce: Objala bych ji, aby odcházela lehčeji, říká maminka

Změna pro vodáky: S půl promile bez pokuty

Několik změn si stát připravil pro kapitány, lodníky či kormidelníky. Jejich potvrzení o odborné a zdravotní způsobilosti totiž bude nově uznáváno v rámci celé EU. A zásadní změna čeká i vodáky. Od 1. března si budou moci vodáci na malých bezmotorových plavidlech dopřát na českých řekách až dvě desetistupňová piva nebo dvě deci vína. To odpovídá půl promile. Tuto hranici totiž umožňuje novela zákona o vnitrozemské plavbě.

Tolerance má platit pouze pro vymezené úseky vodních cest, kde nehrozí velký provoz. Zároveň se má vztahovat na vůdce malých plavidel. Norma také navyšuje věkovou hranici pro podrobení se lékařským prohlídkám u členů profesionálních posádek lodí a umožňuje, po dobu 1 roku, výměnu již neplatných průkazů způsobilosti k vedení malého nebo rekreačního plavidla.

Pomoc od státu nově: Změny v příspěvku na bydlení, vyšší přídavky na děti, odpuštění dluhů

Od února pak vstupují v platnost dvě novely. Ta první se týká silniční dopravy. Řidiči taxislužby už nebudou muset chodit na úřad. Žádosti o vydání profesního průkazu taxikáře totiž budou moci podávat online. Data a fotografie si stát vezme z dalších informačních systémů veřejné správy. Druhá novela se týká zákona o civilním letectví. Ta zpřísňuje pravidla pro používání dronů. Jejich piloti budou muset absolvovat výuku a zkoušky.