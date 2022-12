Seniorka za vraždu manžela dostala 12 let natvrdo. Vnučkám zesnulého soud odškodnění nepřiznal, prý se s ním nestýkaly!

Vnučky muže, kterého jeho manželka ubila topůrkem, rozřezala a spálila na Českolipsku, nemají od pachatelky nárok na náhradu nemajetkové újmy. V úterý o tom rozhodl odvolací soud, který zdůraznil, že právo na odškodné není automatické. Dívky o peníze usilovaly, ačkoliv zavražděného dědečka nikdy neviděly. Muž navíc jejich matku už dávno i s jejími potomky vydědil za to, že o něj nejevila zájem.

Osmnáctileté a dvacetileté dívce vadilo to, že zatímco sestře a synovi zavražděného přiznal krajský soud v trestním řízení nemajetkovou újmu 300 tisíc a 200 tisíc korun, je z odškodnění vynechal. Argumentovaly tím, že dědečka měly odmala rády z matčina vyprávění a chyběl jim.

Pražský vrchní soud jim však nevyhověl. Soudkyně Michaela Pařízková dnes poukázala na to, že dívky se s dědečkem vůbec nestýkaly - stejně jako jejich matka, která otce viděla za posledních 20 let jednou při pohřbu souseda. „Vnučky už byly natolik velké, že pokud by měly skutečný zájem dědečka navštívit, mohly tak učinit i proti vůli matky,” podotkla soudkyně.

Neexistuje-li utrpení, není právo na náhradu

Zdůraznila, že náhradu nemajetkové újmy zákon nepřiznává automaticky každému blízkému člověku oběti, ale jen takovému blízkému člověku, kterému smrt oběti způsobí duševní útrapy. „Neexistuje-li utrpení, není právo na náhradu,” vysvětlila. Vždy je podle ní zapotřebí zkoumat intenzitu citového pouta, četnost kontaktů a harmoničnost vztahů.

Šestasedmdesátiletá žena zavraždila svého čtvrtého, o rok staršího manžela loni v srpnu po patnáctiletém soužití. V chalupě v Heřmanicích u Žandova muže dvakrát udeřila topůrkem od sekery do hlavy, když se k ní po vzájemné rozepři otočil zády. Mrtvému pak oddělila končetiny v kloubech kuchyňským nožem a ostatky několik nocí po sobě pálila v jámě na zahradě. Popel a kosti nanosila v kýblech do nedalekého potoka.

Dostala dvanáct let natvrdo

Policisté ženu obvinili až několik týdnů po vraždě. Do té doby se totiž kryla smyšleným příběhem, že ji manžel opustil kvůli jiné ženě. Poté se ale s pravdou svěřila sousedce, která vše oznámila policii. U krajského soudu v Liberci seniorka letos v červenci přiznala vinu. Hrozilo jí deset až 18 let vězení, státní zástupkyně žádala 11 let, soud se rozhodl pro trest o rok přísnější. Pachatelka dvanáctileté odnětí svobody přijala a proti rozsudku se neodvolala.

