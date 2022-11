Detaily fingované nehody u Cvikova: Zapálil muž auto s manželkou kvůli milence?

Minulý rok u Cvikova na Českolipsku uhořela ve voze žena. Nejprve to vypadalo, že jde o tragickou dopravní nehodu, policisté ovšem po nějaké době přišli na to, že havárie byla jenom nafingovaná. Manžela zesnulé ženy nyní viní z toho, že chtěl nehodou zamaskovat pečlivě naplánovanou vraždu. Nyní se objevily strašné detaily tohoto činu. Vraždil muž kvůli milence?

Obviněný je v současné době stíhán vazebně a za strašlivý čin mu v případě obvinění hrozí 15 až 20 let vězení. Žena zemřela obzvláště trýznivým způsobem, údajně ještě žila, když vůz začal hořet.

CNN Prima News nyní přinesla další mrazivé detaily ohledně tohoto zločinu. Muž údajně auto spustil ze svahu tak, aby to vypadalo, že v zatáčce vyjelo ze silnice. Případ byl skutečně nejprve vyšetřován jako nehoda, technici ale později zjistili, že auto začalo hořet v jiné části, než odkud by se vznítilo při havárii.

Podivné to přišlo také blízkým mrtvé ženy. Údajně měla řidičský průkaz jen krátce a bála se řídit i za tmy, rozhodně by proto nejela rychle. „Bylo to zvláštní, bylo to na divném místě, tam se ani nedá jet rychle,“ sdělil televizi známý.

Mnoho blízkých také šokovalo, že z vraždy policie viní manžela mrtvé ženy. Navenek prý jejich manželství působilo normálně. Podle informací CNN Prima News přestalo fungovat, když si muž našel novou práci.

„Měl tam navázat jiný vztah, což byl také důvod, proč se jí chtěl zbavit,“ uvedl známý páru.