Říjen ve znamení vražd: Masakr ve Velkých Losinách i útoky mladistvých. Mordů v Česku výrazně přibylo

Záhadný je také případ kolem středočeské zubařky. Na počátku října zahájila policie trestní stíhání v případu mrtvého muže nalezeného v pražském bytě. Není však příliš jasné, kdy k vraždě došlo.

Kolem případu je obrovské množství otazníků a policie odmítá sdělit jakékoli podrobnosti. Do případu by ale měla být zapletená středočeská zubařka. Ta podle zdroje Blesku byla zapletena do jakési sekty a k vraždě muže mělo dojít v rámci rituálu. Zavražděným má být manžel zubařky, který si prý smrt sám vybral. Ženy se prý po činu samy udaly. Obě ženy by možná mohly mít napojení i na jiný případ. Ten se stal v létě v Kutné hoře.