Vrah z Velkých Losin útočil jako smyslů zbavený: Policisté ho dvakrát postřelili, v nemocnici zemřel

Vražda se stala v pátek časně ráno ve starším bytovém domě nedaleko losinského zámku. Policii přivolali sousedé, kteří zaslechli velmi hlasitou hádku na chodbě. „Když se policejní hlídka dostala do domu, tak zjistila, že se ocitla v apokalyptické situaci. Vnitřek domu byl pokryt krví,“ uvedl vedoucí odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Jan Lisický. Mladý muž podle něj svému kamarádovi zasadil desítky bodných ran do různých částí těla.

Útočník nereagoval na opakované výzvy zasahujících policistů a v zuřivém útoku na svého známého pokračoval, přičemž začal ohrožovat i hlídku. Jeho agresivní chování nezastavila ani střela do ruky. Po dalších výzvách následovala druhá střela do ruky, po které se pěti policistům podařilo vzpouzejícího se pachatele zpacifikovat. Policisté zadrženému útočníkovi i jeho oběti poskytli první pomoc a zavolali záchrannou službu. U pobodaného chlapce lékař na místě konstatoval smrt. Pachatele policisté pomohli naložit do sanitky, mladík při převozu do nemocnice zemřel.

Vražedný útok byl podle Lisického brutální. „Útočník použil dva nože, které zlomil. Útočil i zlomenou tyčí od smetáku,“ podotkl Lisický. Přesnou příčinu úmrtí útočníka a jeho oběti určí nařízená soudní pitva, díky které kriminalisté zjistí, zda byli mladíci pod vlivem alkoholu či návykových látek.

Na místě činu kriminalisté zajistili lysohlávky. „Čeká nás teď hodně práce, protože je nutné dopátrat bližší okolnosti a motiv, proč se něco tak otřesného vůbec odehrálo,“ řekl Lisický. Postup zasahujících policistů, kteří na pachatele dvakrát vystřelili, podle něj zřejmě prošetří Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Kriminalisté už zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda. Vzhledem ke smrti útočníka bude případ zřejmě odložen.