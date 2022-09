Vrah z Dřetovic je stále na útěku: Seniora ubodal kvůli penězům na dovolenou v exotickém ráji?

Kriminalisté od začátku září vyšetřují vraždu seniora (†62) v Dřetovicích na Kladensku. Zabil ho neznámý pachatel, po kterém zatím policisté marně pátrají. Hledají také svědky, kteří by mohli být důležití.

Jeden ze svědků se už podle CNN Prima News krajským detektivům ozval, šlo o majitele auta s vozíkem. Vyšetřovatelé stále hledají muže, který je na záběrech pořízených bezpečnostní kamerou vidět s batohem na zádech.

„My jsme tady k tchánovi jezdili sporadicky a vůbec nevíme, co se mohlo stát. Tady ho měl každý rád,“ popsal CNN Prima NEWS příbuzný. Podle místních žil muž sám, do domu si ale zval návštěvy. Na těle měl několik bodných ran.

Vrah seniorův dům také prohledal, zřejmě hledal peníze. Jeho oběť se údajně netajila tím, že chce na zimu odletět do Indonésie. „Klidný, milý člověk, nikdy jsem ho neviděla rozčileného nebo v hádce,“ popsala muže starostka obce Renata Dobrá.

Muž s batohem by mohl být pro kriminalisty důležitý, mohl si všimnout čehokoliv podezřelého. Pokud ho někdo pozná, má se obrátit na policii na linku 158. To by měl udělat i hledaný svědek.