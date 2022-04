Kdo je Karel K., který měl v únoru brutálně zavraždit a zapálit tělo své kamarádky v Rumburku? Je to recidivista, který v osmnácti letech napadl a znásilnil čtrnáctiletou dívku. Při tom ji rdousil, a když upadla do bezvědomí, myslel si, že je mrtvá. Poté útočil ještě dvakrát.

Ústečtí kriminalisté od února letošního roku vyšetřují brutální vraždu, ke které došlo v Horním Jindřichově u Rumburku. Obviněný Karel K. (41) měl nejdříve ve svém domě zavraždit svou kamarádku (†49).

Její tělo pak podle policie odvezl do lesa u Horního Jindřichova a zapálil jej. Ohořelé torzo našli hasiči. Do vyšetřování se pustilo asi 30 kriminalistů, kteří brzy zadrželi podezřelého. O pár dní později ho obvinili z vraždy a poslali do vazby. Jeho rodina pak čelí výhrůžkám a musela ji chránit policie. Obviněnému hrozí až doživotní trest vězení.

Útočil už dřív

Muž má ale pro kriminalisty „zajímavou“ minulost. Podle serveru CNN Prima News už v minulosti několikrát útočil, vždy na ženy. Je to recidivista, který má za sebou několik násilných trestných činů.

Podle rozsudků Karel K. útočil už ve svých osmnácti letech. Tehdy se u čtrnáctileté dívky domáhal během cesty domů polibku, dívka to ale odmítla. To ale zřejmě neunesl, a tak ji v lese povalil na zem. „Pod pohrůžkou násilí a přes její odpor jí svlékl všechno oblečení, svázal jí jejím svetrem ruce za zády a poté na ní vykonal pohlavní styk,“ stojí v rozsudku, který portál získal.

Dívku při znásilňování rdousil tak, aby nemohla volat o pomoc, poté ji držel v kravatě do té chvíle, dokud neztratila vědomí. Tehdy si myslel, že je mrtvá, a z místa činu utekl. Oběť se naštěstí probrala a utekla k sousedům.

Nakonec ho za znásilnění a pokus o vraždu potrestal soud 12 lety vězení a ochranným sexuologickým léčením. Karel se ale nepolepšil. V roce 2015 napadl jinou ženu, i tu rdousil. O čtyři roky později bránil v odchodu z bytu jiné ženě, ta se ale nakonec bránila nožem a utekla. Za to dostal tříletou podmínku.