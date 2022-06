Koncem května došlo v menší obci na Příbramsku k dramatické situaci. Zásahová jednotka musela zasahovat v rodinném domě. Třiačtyřicetiletý muž nechtěl pustit záchranáře ke svému otci, kterému se udělalo zle. Útočník vyhrožoval, že sobě a otci ublíží. Toho nakonec pořezal hrudníku. Soud se bude zajímat i o psychický stav obviněného muže. V případě prokázání vinny mu za pokus o vraždu hrozí 10 až 18 let odnětí svobody.

Jak již Blesk.cz počátkem června informoval, v malé obci na Příbramsku se před pár dny schylovalo k velké tragédii. Staršímu muži se na zahradě rodinného domu udělalo zle a zavolal si tak záchrannou službu. Když však zdravotníci dorazili na místo, nemohli se ke staršímu muži dostat. Třiačtyřicetiletý muž je odmítal pustit ke svému otci. Vyhrožoval navíc, že seniorovi ublíží a že si sám sáhne na život.

„Incident se odehrál na soukromé zahradě rodinného domu na Příbramsku. Syn bránil přístupu k nemocnému otci jak zdravotníkům, tak policistům, proto byla na místo k řešení situace přivolána zásahová jednotka s vyjednavačem, který se snažil s mužem navázat kontakt.

U něho se ale agresivita stále stupňovala, muž nechtěl komunikovat, stále vyhrožoval zabitím sebe i otce, kterému držel u těla nůž. Zásahová jednotka musela proto rychle reagovat a za užití donucovacího prostředku, taseru, muže zpacifikovala,“ sdělila policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Spolupracuje s policií

Jenže muž na svého otce stihl zaútočit a pořezal ho v oblasti hrudníku. Oba byli následně převezeni do příbramské nemocnice a otec útočníka musel být neprodleně operován. V současné chvíli je ve stabilizovaném stavu.

Třiačtyřicetiletý muž by ošetřen a policisté ho převezli k Okresnímu soudu v Příbrami, kde se rozhodovalo o jeho vzetí do vazby. Podle vyjádření soudkyně Michaely Kalné byl muž vzat do vazby a s policií spolupracuje.