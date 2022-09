Krvavý útok v centru Londýna! Dva policisté skončili v nemocnici

Král Karel III. již potvrdil, že z Archieho (3) a Lilibet (1) udělá oficiálně prince a princeznu a připravuje již vše potřebné. Britská média ovšem tvrdí, že jsou Meghan a Harry rozčíleni, že se neuvažuje také o tom, aby jejich potomci dostali tituly His / Her Royal Highness, tedy česky Jeho / Její Královská Výsost. Má to přitom jasný důvod - nejsou pracující členové královské rodiny... Zřejmě tak mají pocit, že je nový král tak trochu zazdil. VÍCE ČTĚTE ZDE.