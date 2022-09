Rodina našla v zakoupených kufrech mrtvé děti: Policisté zřejmě zadrželi jejich matku

Dvaačtyřicetiletou ženu policie zadržela ve městě Ulsan na jihovýchodě země poté, co na ni vydal zatykač Interpol. Žena je podezřelá z toho, že v roce 2018 utekla do Jižní Koreje poté, co v novozélandském Aucklandu zabila své tehdy sedmileté a desetileté dítě. O vydání zadržené na Nový Zéland bude nyní rozhodovat jihokorejský soud.

Zápach a strašný nález

Ostatky malých dětí našla australská rodina, která v dražbě nakoupila kufry. Soused rodiny prozradil deníku NZ Herald, že rodina třídila věci, které v aukci zakoupila, a při tom našla zavazadla s ostatky. V okolí byl prý cítit zápach. „Cítil jsem to tady. Myslel jsem, že je to mrtvá kočka nebo tak něco,“ uvedl.

Děti byly podle prvního zjištění mrtvé už několik let. Kufry ve skladu ležely nejméně tři nebo čtyři roky, řekl novinářům detektivní inspektor Tofilau Faamanuia Vaaelua.

Nálezci prý raději opustili město, protože nečekaná pozornost pro ně prý byla nepříjemná. „Bez ohledu na to, kolik let sloužíte, vyšetřovat děsivé případy, jako je tenhle, není nikdy snadný úkol,“ dodal Vaaelua. „Sám jsem otec malých dětí. Ale je to naše práce a musíme ji zvládnout,“ řekl.