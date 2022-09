Mladík se zřítil z Prachovských skal: Záchranu vážně raněného komplikoval náročný terén

Náročný zásah mají za sebou zdravotníci a hasiči z Královéhradeckého kraje. V úterý odpoledne se v Prachovských skalách zřítil mladík z obrovské výšky. Práci záchranářům komplikoval náročný terén. Vypadalo to, že vrtulník bude muset zasahovat pomocí lanového podvěsu. Skvělý pilot však nakonec dokázal přistát v blízkosti raněného. Horolezec utrpěl vážná zranění a byl přepraven do nemocnice.

Mladý muž se mohl podle některých odhadů zřítit až z pětadvacetimetrové výšky. Po pádu utrpěl vážná zranění. Na pomoc mu ihned vyrazili jičínští záchranáři s lékařem, vrtulník i hasiči.

Celý zásah komplikoval náročný terén a letečtí záchranáři byli připraveni využít při něm lanového podvěsu. „Díky mistrovství pilota a precizní součinnosti celé posádky se ale nakonec podařilo s vrtulníkem přistát v bezprostřední blízkosti zraněného,“ popsal na sociální síti mluvčí královéhradeckých záchranářů Ivo Novák.

Složité to měly i posádky sanitek, z celou výbavou musely k místu nehody jít kus pěšky. „Horolezec při pádu utrpěl vážná zranění a musel být uveden do umělého spánku a napojen na přístrojové dýchání,“ uvedl mluvčí. Mladý muž byl vrtulníkem přepraven do nemocnice.

Pomoc potřeboval také jeho doprovod, ten totiž zůstal po pádu mladíka na skále bez lana. „Hasiči-lezci vylezli na nahoru a postarali se o to, aby se osoba dostala bezpečně dolů,“ doplnila k tomu mluvčí hasičů Martina Götzová.