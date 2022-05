Jakub Vejvoda byl shodou náhod jako první u dopravní nehody u Hořic. Tehdy se tam do příkopu převrátilo osobní auto se dvěma lidmi, záhy začalo hořet. Jakub oba pasažéry vytáhl, čímž jim zachránil život. Jeho statečné jednání teď ocenil hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček.

„Myslím si, že je to absolutní samozřejmost, že člověk nepřemýšlí nad tím, jestli se bojí, anebo nebojí. Ze začátku to nevypadalo tak strašně, protože auto leželo jen na boku,“ popisuje Jakub Vejvoda zážitky z nehody, ke které došlo u Hořic na Jičínsku. Pak mu ale došlo, co se vlastně děje.

V tu chvíli vylezl na auto a posádce pomáhal ven. Když se mu ji podařilo vyprostit, začalo auto pomalu hořet. „Když to udělá někdo, kdo na to není připraven, a takto pomůže, tak si zaslouží velký respekt a úctu,“ doplnil hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček.

Za hrdinský čin hejtman Jakuba odměnil medailí Královéhradeckého kraje I. stupně. Nebyl ale jediným, na náměstí v Hradci Králové dostávali ocenění i profesionální a dobrovolní hasiči nebo policisté. Za jejich náročnou práci, dlouholetou službu nebo hrdinské činy. Také oni ocenili Jakubovu statečnost.

„Nebyli to jen členové IZS, kdo si včera převzali ocenění Královéhradeckého kraje. Za to nejcennější, za záchranu života, byl oceněn Jakub Vejvoda, který dokázal, že si nejsme navzájem lhostejní a umíme si pomáhat,“ doplnili hasiči.