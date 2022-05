Kriminalista Mark Williams-Thomas není žádná lehká váha. Usvědčil například známého sériového zvrhlíka a pedofila Jimmyho Savilea, který měl na kontě desítky 63 obětí. Právě tento slavný detektiv tvrdí, že hlavní podezřelý v případu zmizení a možné vraždy Maddeleine McCannové – německý pedofil a násilník Christian B. je nevinný. S kauzou Maddie prý nemá absolutně nic společného.

Policejní vyšetřování dokonce označil za chybné. Portugalští i němečtí kriminalisté už přitom Christiana B. označili za hlavního podezřelého v celém případu. Podle detektiva to udělali jen proto, že by jinak nemohli ve vyšetřování pokračovat. Vztahuje se na něj totiž patnáctiletá promlčecí doba.

„Christian B. byl označen za hlavního podezřelého, aby to obešli, ale já věřím, že je nevinný,“ uvedl pro deník Daily Star Thomas s tím, že protože byl Němec označen za hlavního podezřelého, promlčecí lhůta se na něho nevztahuje.

Ale pokud není viníkem, říká Williams-Thomas, znamená to, že skutečný únosce je stále na svobodě a policisté už si na něho došlápnout nemohou. Sám prý vedl vlastní nezávislé vyšetřování případu, a přestože byl zprvu o vině Němce přesvědčen, nakonec dospěl k závěru, že Christian B. zločin spáchat nemohl. Podle jeho zjištění měl totiž alibi.

S kritikou portugalských detektivů britský kriminalista nešetřil. Podle něj se jim nepodařilo správně zajistit místo činu a na zmizení nešťastné dívenky nereagovali dostatečně rychle. Dále kritizoval, že německá policie označila Christiana B. za možného viníka bez důkazů. Německá policie ho v podstatě veřejně odsoudila bez důkazů či procesu, řekl.

Christian B. měl v dopise Thomasovi sdělil, že v den únosu zrovna trávil týden dováděním se sedmnáctiletou dívkou ve svém karavanu. Ten se nacházel v městěčku Carvoeiro, které je čtyřicet minut jízdy od místa osudného zmizení. Mužovo alibi britskému detektivovi následně potvrdila i zmíněná dívka.

„Bez ohledu na to, jak hrozný a odporný člověk to je, musíme mít důkazy k trestnímu stíhání,“ řekl Williams-Thomas. „Nejsem žádný jeho fanoušek. Je to odporný člověk, ale to z něj nedělá vraha McCannové,“ dodal detektiv.