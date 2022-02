Před necelým týdnem se na sociální síti instagram objevila výzva, aby všichni fandové amatérských automobilových závodů dorazili do Hradce Králové. „12. 2. Hradec!!! Sejdeme se přesně v 19:00, kdy sraz oficiálně začne. V plánu je menší vanilka, (o které se bude ještě informovat) a oficiální ukončení srazu cca 21:00,“ stojí v pozvánce na instagramové stránce prague brikule.

Závody v srdci Prahy

Začátkem února se přitom „zlatá mládež“ sešla v centru Prahu v Pařížské ulici, kde jejich řádění skončilo zásahem policie. „Za 40 minut Pařížská 300,“ napsal tehdy jeden z „jezdců.“ V srdci Prahy pak driftovali a předváděli rychlou jízdu. Vším se chlubili na sociálních sítích. „Policisté v sobotu kolem osmé hodiny vyjížděli do Pařížské ulice, kde dle oznámení měla nějaká vozidla driftovat,“ uvedla tehdy Blesku mluvčí policie Violeta Siřišťová s tím, že posléze, co strážci zákona dorazili na místo, už byl klid. Nicméně tehdy se závodníci dál řítili Prahou a znovu byla přivolána na místo policie.

Sraz v Hradci

Z posledního srazu, který se konal v sobotu tentokrát v srdci Hradce Králové, si opět dělali účastníci videa, která sdíleli na svých profilech na sociálních sítích. Zasypaný videi byl zejména instagram. Tentokrát se však jejich sraz obešel bez zásahu policie. „O tunningovém setkání jsme měli informace a celou tu situaci jsme monitorovali,“ uvedla pro Blesk mluvčí policie Eva Prachařová. „Můžeme říct, že v souvislosti s tím tunningovým setkáním nebyly zaznamenány žádné potíže s narušením dopravy ani veřejného pořádku,“ dodala mluvčí.

Obrovská rychlost a drift

V jednom z videí je vidět, jak jeden z řidičů driftuje před zraky desítek diváků a v momentě, kdy projede zatáčkou, stojí u silnice městský autobus. Stačilo tak málo a jízda mohla skončit nehodou. Videí s driftováním se objevilo na sítích několik, v jednom z nich dokonce dva řidiči driftují dokolečka kolem muže, který to natáčí. Jeden z účastníků se rovněž pochlubil videem, jak jede po dálnici obrovskou rychlostí. V jeden moment uháněl bezmála 250kilometrovou rychlostí. Jeden z organizátorů podle informací Extra.cz uvedl, že sraz proběhl dobře a každý se choval podle pravidel. „Někteří bohužel na původním místě zůstali a začal se tam dělat hodně bordel, pálení, drifty apod. Nicméně to se dalo čekat, bylo to po oficiálním ukončení srazu a nemělo to s námi už nic společného,“ komentoval.

Názor experta

Již v minulosti pro Blesk dopravní expert Roman Budský z Platformy VIZE 0 uvedl, že takoví řidiči jsou extrémně nebezpeční. Nicméně podle něj jim v takovém jednání nic nebrání, protože policie nemá účinné páky, aby je potrestala. „U nás se snažíme najít nějaké zástupní páky. Například, že obtěžoval hlukem, emisemi, dýmem od pneumatiky, otěrovým materiálem z brzdy a podobně. Ale je to spíš takové pošimrání za ušima,“ uvedl Budský s tím, že taková jízda ve městech je pro ně velmi přitažlivá. „Jízda centrem města je pro ně strašně přitažlivá. Sám pro sebe to dělat nebude, potřebuje ty lidi, co ho obdivují,“ dodává expert. V Německu by je přitom čekal hned postih. „Každému, kdo v Německu organizuje nelegální závod nebo se ho účastní, hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi. A pokud by se při tom někdo zranil, nebo dokonce až zemřel, je možný pobyt ve vězení až desetiletý,“ uzavřel.

VIDEO: Další ilegální závody v centru Prahy. Policie je vůči nim bezbranná