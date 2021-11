Žena (67) přišla v úterý na policii v Ústí nad Labem s tím, že pohřešuje svého manžela (79). Ten se jí ztratil ve chvíli, kdy spolu byli ve městě a on na ni čekal před obchodem. Policisté po něm marně pátrali, on byl mezitím pěšky na cestě do Roudnice nad Labem. Tam ho druhý den na lavičce našli svědci. Kolik ušel přes noc kilometrů?