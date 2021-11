12. listopadu došlo v Tatcích na Kolínsku k ohromně tragické nehodě. Senior (75) podle policie najel na chodník, po kterém několik metrů jel a následně srazil maminku a dvě malé holčičky (3). Došlo k fatálnímu střetu, holčičky bylo nutné oživovat. Jedna na místě bohužel zemřela, další skončila v nemocnici společně se svojí maminkou.

Policie se případem zabývá, zatím nepadlo žádné obvinění. „Budeme přibírat znalce z oboru silniční dopravy, budeme chtít odpovědět na otázky ohledně technického stavu vozidla, jaký byl nehodový děj a důležité budou další zdravotní posudky, zejména i maminky nebo holčičky, které teď leží v nemocnici,“ řekla Blesku mluvčí policie Vlasta Suchánková.

Senioři za volantem

S nehodou vyznívají i dotazy směřující na seniory za volantem. „Slyšela jsem, že mu chodí hromada výhrůžek. Bydlí v Tatcích. Po nehodě, asi v devět hodin večer, sedli společně do auta a odjeli,“ řekla obyvatelka Tatců Blesku. „Ten de*il má život za sebou a připravil o to malinkaté děťátko. Proč ho nedají do ruky tatínkovi, ten by hned z fleku věděl, co s ním,“ píše na facebooku jeden z uživatelů.

Řidič, který matku s dětmi srazil, měl vypovědět, že za volantem usnul. Obyvatelka obce ale říká, že si měl splést pedály. Podle dopravního experta Romana Budského to v takovém případě může řidič říkat proto, že si myslí, že je následně z „průšvihu venku“. „Je to ale omyl, paradoxně si tím může i přihoršit. Pokud usnul za volantem, několik desítek minut před tím už mohl jet nebezpečně, být nepozorný, klidně i během jízdy usínat,“ říká Budský.

Ospalost zabíjí?

Roman Budský na webu seniorbeznehod.cz publikoval své odborné texty. V těch radí a ukazuje, co všechno hrozí seniorům za volantem. Podle odborníků z Evropské spánkové společnosti může být únava za volantem stejně nebezpečná jako opilý řidič.

„Právě únava, ospalost, nebo pokles pozornosti zaviní totiž až třetinu dopravních nehod. Ono totiž opravdu nejde řídit a zároveň spát. Ospalost zpomaluje reakce, snižuje vnímavost a zhoršuje rozhodovací schopnosti, a to obdobně jako alkohol. Velmi ospalí lidé se ve skutečnosti chovají velmi podobně jako podnapilí. Nebezpečí řízení pod vlivem alkoholu si řada lidí uvědomuje, ale smrtelné nebezpečí řízení, pokud je člověk ospalý, si přizná málokdo,“ popisuje jeden z mnoha problémů dopravní expert.

Například nebezpečí nehody při únavě za volantem je v noci daleko nebezpečnější než přes den. „Noční jízdy jsou riskantní především proto, že časové seřízení našeho orga­nismu, čili jakési hodiny, které do nás příroda vložila, nejdou přestavit podle přání. Smrtelné riziko v noci stoupá asi pět­krát a statistika zcela nemilosrdně pro­zrazuje, že každý druhý smrtelný úraz se stane potmě nebo za šera,“ dodává Budský.

Nebezpečná spánková apnoe

Zdravotní stav řidičů může být rozhodujícím faktorem v případě nějaké havárie. Třeba taková spánková apnoe, neboli porucha spánku, toto riziko zvyšuje až o 271%! Druhá je schizofrenie se 101% a například taková deprese zvyšuje možnost nehody o 67%.

S tím se pojí ale i užívání léků, a i ty mohou řidičovy schopnosti značně omezit. „Obvyklé nemoci ve stáří s sebou nesou nutnost pravidelného užívání různých léků. Řada léků však otupuje pozornost nebo prodlužuje reakci řidiče. Mnoho lidí si tak neuvědomuje, že léky mohou být nejen pro řidiče za volantem nebo řídítky motocyklu, či kola nebezpečné,“ myslí si Budský. Léky mohou zhoršit řidičovu pozornost nebo kvůli nim dochází i k agresivitě, zmatenosti nebo závratím. Zrádná může být i jakákoliv kombinace léků.

Vinou seniorů zemřelo 89 lidí

Podle statistik na webu zemřelo vinou seniorů (lidé nad 64 let) celkem 89 lidí. Nejvíce jich zemřelo v důsledku toho, že řidič jednoduše neodhadl parametry vozovky – šířka silnice, zatáčka. V tomto případě zemřelo 23 lidí. Kvůli náledí, morku nebo blátu zemřelo 14 lidí. Jedenáct jich zemřelo proto, že se řidič nevěnoval řízení, 6 kvůli jízdě v protisměru. Nejvíce mrtvých seniorů si vybral rok 2008, zemřelo jich 145. Naopak největší podíl na dopravních nehodách měli senioři od roku 2016 do 2018 – celých 24%.

„Seniory ohrožují jejich zvýšená fyzická zranitelnost a také postupný úbytek psychických a fyzických schopností. V konečném důsledku pak s narůstajícím věkem stoupá riziko, že zranění utrpěné při nehodě bude smrtelné. Při působení stejné síly jsou osoby ve věku nad 75 let vystaveny třikrát většímu riziku vzniku smrtelného zranění než osmnáctiletí,“ popisuje Budský.

Řidiči senioři jsou povinni docházet na zdravotní prohlídky ke svým lékařům. Ti pak uznají za vhodné, jestli může řidič dále jezdit, nebo nesmí. Lékař ale může svého pacienta za volantem takzvaně omezit, neboli mu určit, jak daleko může jezdit, jakou rychlostí nebo jestli musí za jízdy nosit brýle.