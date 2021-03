Co vede mládež k takové činnosti? Bezdůvodně stříkají lidem do obličeje dráždivou látku, poté rychle ujíždí. Nápadní jsou hlavně tím, že jezdí v subaru vínové barvy. Tomu navíc nesvítilo světlo.

Patrně první obětí se stala žena (41) z Turnova. „Oznamovatelka v pondělí 8. března kolem 19.30 procházela od prodejny Bila v Turnově k ulici Nádražní, když u ní zastavilo osobní vozidlo tovární značky Subaru vínové barvy, ze kterého se ozýval smích a hlasitá hudba. Vzápětí na ni někdo z tohoto vozidla přes stažené okénko začal stříkat neznámou štiplavou látku, která ji zasáhla mimo jiné i do obličeje,“ popisuje policejní mluvčí Ivana Baláková.

Útočníci ihned po činu odjeli. Žena měla nasazený respirátor. Důvod jejich jednání je záhadný. Další poškozenou je Petra, ta policistům svůj zážitek popsala v mailu. „Kromě ní neznámá látka zasáhla i její dvě děti, ale vše naštěstí dopadlo jen na jejich oblečení a neohrozilo to nikoho z rodiny na zdraví. Podle její výpovědi ve stejnou dobu na stejném místě postříkali útočníci další tři lidi, ti se ale dosud na policii neobrátili,“ uvádí Baláková.

Radši se běžte udat

Dalším poškozeným je i Tomáš. Ten se o svůj zážitek podělil na Facebooku. „Ti lidé, co mi dnes při odchodu z práce na parkovišti před záchrankou v Turnově u trafostanice nastříkali něco do tváře, a se slovy, tady máš, ty deb*le, se smíchem odjeli, si to za rámeček nedaj,“ popisuje s tím, že autu nesvítilo jedno přední světlo.

Tomáš si chtěl po práci před autem zakouřit, sundal si proto respirátor. „Jste h*jzlové, šel jsem z práce a byl jsem celej den v autě, příště to bude co, kyselina? Neznám vás ale věřte, že vás rád poznám, určitě to nebylo osobní, ale to je mi v tuhle chvíli fuk. Ve vlastním zájmu se běžte udat,“ dodal naštvaně.

Policie případy vyšetřuje jako přestupky proti občanskému soužití, za pomocí strážníků se jim podařilo identifikovat provozovatele Subaru. „Naším úkolem nyní je zjistit, kdo konkrétně tuto posádku tvořil a jaké role v ní kdo zaujímal,“ zakončila mluvčí.