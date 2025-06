Zpět

Kdo jí česnek 100 let, ten bude žít 100 let, tvrdí jedno z přísloví k síle, která se ukrývá v jedné paličce. Na deset křížků si určitě dělají zálusk všichni, kteří vyrazili na samosběr do Bartošovic na Novojičínsku. Kilo tu dostanou za stovku!