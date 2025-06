Tipy na víkend: Armádní Bahna! Kutnohorské stříbření i regata v Holešově

Bláznivá cyklistická výzva Red Bull Kolo Molo v sobotu promění areál Port7 v pražských Holešovicích v přehlídku bláznivých nápadů, domácích strojů a nepředvídatelných pádů do vody. Čtyřicet dvoučlenných týmů si postaví vlastní kolo a pokusí se zdolat úzkou dráhu plnou překážek nataženou přímo nad Vltavou. Kromě rychlosti se bude hodnotit i kreativita stroje a kostýmů.

4. Odhalí sbírky

Teprve podruhé za 200 let Přírodovědecké muzeum v Horních Počernicích v Praze ukáže skvosty ze svých sbírek návštěvníkům. Až do neděle vás mohou bavit vědci jindy ponoření do bádání. Odhalí unikáty a vyzvou třeba k rýžování českých granátů. Součástí akce v areálu je i poutavý program pod širým nebem.