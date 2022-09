Muž na Dalešické přehradě spadl ze skály: Záchranáři se k němu nemohli dostat, stopli si loď

Nešlo to po zemi, nešlo to ze vzduchu, ale vyšlo to po vodě! Záchranáři mají za sebou jednu z náročných záchranných akcí na Dalešické přehradě. Člověk tady spadl ze skály a vážně se zranil. Nešlo se k němu ale dostat. Záchranáři si proto museli poměrně netradičně poradit.

K pádu došlo v neděli odpoledne na Dalešické přehradě v Kraji Vysočina. Záchranáři na místo okamžitě vyslali nejbližší posádku z Náměště nad Oslavou a z Jihlavy vzlétl vrtulník letecké záchranné služby.

Muž ale spadl v opravdu nebezpečném a hlavně nepřístupném terénu. Záchranáři se k němu nemohli nijak dostat. Ani ze země, ani vrtulníkem ze vzduchu. Zdravotníkům tak nezbývalo nic jiného, než si „stopnout“ jednu z lodí na přehradě.

„S pomocí posádek lodí se podařilo pacienta na okraji skály uložit tak, aby ho bylo možné ošetřit. Za asistence hasičů, kteří nám připluli na pomoc, jsme ho následně transportovali na pláž, kde přistál vrtulník," popisuje zásah lékař Tomáš Vaňatka.

I přesto, že to pro záchranáře a hasiče nebyla jednoduchá akce, povedlo se jim pacienta živého přepravit do traumacentra. A to už za hodinu a půl od telefonátu na linku 155. „Všichni, co se do záchrany zapojili, si zaslouží velké poděkování, byli skvělí," dodává Vaňatka.