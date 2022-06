Zločinci, kteří byli soudem pravomocně posláni za mříže, se do vězení samozřejmě nehrnou zrovna nadšeně. Někteří se tam ale nedostaví vůbec. Například v kraji Vysočina se odpykání trestu vyhýbá až pětina odsouzenců! Za to jim ale může hrozit další trest, a sice odnětí svobody v trvání až dvou let za maření výkonu trestu. V Česku bylo k 31. květnu letošního roku takových případů 2743.

Po celé republice jsou stovky zločinců, kteří si sice od soudu odnesli tresty odnětí svobody, do vězení ale nenastoupili. Podle posledních zveřejněných informací Vězeňské služby České republiky k poslednímu květnu letošního roku bylo v Česku celkem 2743 věznů, kteří nenastoupili k výkonu svého trestu.

Nejvyší počet takových osob, konkrétně 450, má Vazební věznice Praha Pankrác. Následuje Vazební věznice Brno se 371 osobami a do Vazební věznice Ostrava nenastoupilo k poslednímu květnu letošního roku 328 odsouzených. Naopak nejméně, tedy pouze po jedné osobě, mají věznice ve Vinařicích, Rapoticích a Oráčově.

Na Vysočině do vazby odmítají nastoupit i ženy

Podrobnější informace z kraje Vysočina zveřejnil Denik.cz. Je je takových delikventů celkem 262. „Číslo vypadá hrozivě, ale těch, kteří se skutečně vyhýbají nástupu trestu, je zhruba pětina. Velké procento lidí je ve výkonu trestu za jinou trestnou činnost a naše soudy čekají, až si je odpykají, aby mohli nastoupit nové tresty,“ řekla Deníku mluvčí Okresního soud ve Žďáře nad Sázavou Klára Sklenářová.

Často však zločinci, kteří do výkonu trestu nenastoupili, jsou odsouzeni spíše za méně závažné trestné činy, jako je neplacení alimentů nebo menší krádeže. Podle Sklenářové se ale nejedná zpravidla jen o muže. Mezi odsouzenými, kteří oddalují svůj nástup do vězení, jsou i ženy. „Jsou to i těhotné ženy či matky s dětmi do jednoho roku,“ upřesnila mluvčí.

Pomyslný rekord kraje Vysočina drží Andrej Líbal z Jihlavy, který byl pravomocně odsouzen před jedenácti lety na čtyři roky odnětí svobody za porušování domovní svobody a loupeže. Údajně ale pobývá ve Velké Británii a neláme si hlavu ani s tím, že mu hrozí další vězení za obchod s drogami a neplacení alimentů.

Nejhorší sériový vrazi Česka a Slovenska: Fikáčkovou oběsili, Rigo zemřel po roce v nemocnici

Celostátně hledaný zločinec je možná v Jižní Americe

Líbal ale ani zdaleka není jediným zločincem, který zřejmě utekl před problémy za hranice. Před pěti lety bylo vyhlášeno celostátní pátrání po Pavlu Pardusovi. Ten ve stejném roce úmyslně podpálil továrnu na výrobu zdravotnických pomůcek v Pacově. Pomáhal mu v tom Vladimír Voves, který byl v té době majitelem podniku. Voves do vězení nastoupil a odpykává si trest odnětí svobody v trvání pěti let a devíti měsíců. Pardus však za mříže nikdy nenastoupil a podle Deníku by se mohl teoreticky pohybovat v Jižní Americe, odkud uprchlík poslal dopis.