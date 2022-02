Zatím ještě podle ní obvinění konkrétní osoby nepadlo. V případě prokázání viny může pachateli hrozit až pět let vězení. „Vyšetřováním na místě kriminalisté zjistili, že se při tažení nákladního vozidla přetrhly čtyři zajišťovací pásy a následně se odtahované vozidlo uvolnilo z odtahových brýlí,“ uvedla Čírtková.

Poté se dalo samovolně do pohybu a nekontrolovatelně jelo po silnici z kopce dolů směrem k zástavbě rodinných domů. Za nákladním vozidlem jelo do kopce několik osobních vozidel.

V jednom osobním vozidle se zranil řidič a jeho spolujezdec. Před rodinným domem nákladní auto narazilo do zaparkovaného osobního vozidla, které odhodilo na obytnou část rodinného domu, a poté zadní částí narazilo do domu. Přitom zbouralo obvodové zdi obytné části rodinného domu a zůstalo stát.

Mezi životem a smrtí

O obrovském štěstí, které měl místní pan Pavlíček, již dříve deník Blesk informoval. „Seděl jsem v kuchyni a luštil sudoku. To mě zachránilo. Jinak jsem to měl dnes za sebou. Najednou hrozná rána, tma, všude prach. Nebylo vidět na metr,“ vylíčil moment mezi životem a smrtí Vladimír Pavlíček (71).

Když vyšel po chvíli ven, nevěřil svým očím. Ve zdi domu bylo srolované jeho auto a zapasovaný kamion! „Kdybych seděl jinde, měl bych to dnes za sebou,“ hlesl muž, jenž bydlí v podzámčí 35 let. „Žena, dokud žila, říkala, že jednou trefí náš dům auto. No vidíte, měla pravdu. Jenže když někde bydlíte 35 roků, tak si zvyknete,“ povzdechl si pan Pavlíček.

Kriminalisté si na místo nehody přizvali soudního znalce z oboru dopravních nehod a pro účely trestního řízení zajistili čtyři poškozené zajišťovací pásy. „Ze závěrů znaleckého posudku, který očekáváme v řádech týdnů, budou vyšetřovatelé vycházet při stanovení míry zavinění a trestní odpovědnosti konkrétních osob,“ uzavřela Čírtková.