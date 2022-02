Ve středu ve večerních hodinách v Rokycanech vypadla ze třetího patra domu teprve čtyřletá holčička. Záchranáři ji přepravili vrtulníkem do plzeňské nemocnice.

Policejní mluvčí Dagmar Brožová informovala, že kriminalisté ve středu vyjížděli k pádu čtyřleté holčičky ze třetího patra domu v Rokycanech. Policie se nyní případem zabývá.

Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Mária Svobodová doplnila, že pro děvčátko letěl vrtulník. „Zasahovali jsme u dítěte mladšího deseti let, zřejmě po pádu z výšky. To bylo ošetřeno a letecky transportováno do nemocnice,“ uvedla mluvčí. Rozsah zranění však vzhledem k věku pacienta odmítla komentovat.