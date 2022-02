„Seděl jsem v kuchyni a luštil sudoku. To mě zachránilo. Jinak jsem to měl dnes za sebou. Najednou hrozná rána, tma, všude prach. Nebylo vidět na metr,“ vylíčil moment mezi životem a smrtí Vladimír Pavlíček (71).

Když vyšel po chvíli ven, nevěřil svým očím. Ve zdi domu srolované jeho auto a zapasovaný kamion! „Kdybych seděl jinde, měl bych to dnes za sebou,“ hlesl muž, který bydlí v podzámčí 35 let. „Žena, dokud žila, říkala, že jednou trefí náš dům auto. No vidíte a měla pravdu. Jenže když někde bydlíte 35 roků, tak si zvyknete,“ povzdechl si pan Pavlíček.

Video Vladimír Pavlíček (71) z Náměště nad Oslavou popisuje, jak mu odbrzděný nákladní vůz rozboural dům. - Jiří Nováček

„Odtahové vozidlo táhlo nákladní automobil, který se v kopci uvolnil. Narazil do zaparkovaného auta, dvou jedoucích osobních aut a poté do domu,“ popsala děsivou havárii policistka Jana Kroutilová.

Podřadil a už jen letěl

Pan Pavlíček po nehodě mluvil i s nešťastným šoférem z firmy od Velkého Meziříčí. „Řikal mi, že v kopci přeřadil, a jak se náklad zahoupal, dopředu a zpátky, tak sebral nejprve oktávku, co jela za ním a pak už letěl volným pádem až ke mně,“ popsal jezdeckou chybu šoféra tahače. Děsivá nehoda si naštěstí vyžádala jen dvě lehká zranění.

Přístřeší u dětí, pak penzion

Domek je neobyvatelný, má rozmetané sociální zařízení, chodby, část pokojů. Statik naštěstí včera rozhodl, že se nemusí zbourat. Pan Pavlíček se zatím odstěhoval k dětem do Velké Bíteše. Po neděli se dočasně přestěhuje do penzionu, který mu zajistil starosta Náměště. „Dům určitě spravím. Vždyť v něm žiju tolik let,“ svěřil se Blesk.cz.

Serpentíny jen pro otrlé

Náměšťské serpentiny jsou velmi nebezpečné a proslulé, jezdí se tady totiž tradiční závody aut do vrchu. Trať závodu vedoucí okolo náměšťského zámku měří 2 030 metrů s převýšení 106 metrů. Na trati musí závodníci zvládnout nástrahy 8 levých a 6 pravých zatáček.

Místem denně projede na 10 tisíc automobilů. Stavba obchvatu, kterou již dlouho žádá město, je stále v nedohlednu.