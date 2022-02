Na 4,5 roku do vězení poslal ve středu krajský soud Romana V. (34). Ten loni v dubnu škrtil na záchytce v Kroměříži prostěradlem klienta (19). Užitím drog se uvedl z nedbalosti do stavu nepříčetnosti.

„Řekl, že mě zabije, tak jsem ho chtěl jen postrašit. Nechtěl jsem mu ublížit,“ řekl obžalovaný, který se proti rozsudku hned odvolal.

Trestní senát s předsedkyní Ivetou Šperlichovou se při svém rozhodnutí opíral o videozáznamy z cely, z nichž vyplývá, že útok trval zhruba dvě a půl minuty, a dále o výpovědi svědků a vyjádření znalců. „Není pochyb, že škrcení bylo intenzivní. Pokud by obžalovaný v takto intenzivním škrcení poškozeného pokračoval, došlo by k jeho smrti,“ řekla v odůvodnění rozsudku Šperlichová.

Státní zástupce Martin Malůš navrhoval pro Romana V. pět až šest let vězení. Obžalovaný si podle něj byl schopen uvědomit, jaký následek na něj užívání drog má, s čímž souhlasil i soud. Kromě trestu vězení žádal žalobce o uložení ústavní ochranné léčby, což navrhla také obhájkyně Monika Janoušková. Jinak však žádala o zproštění obžaloby. Odmítla, že by se obžalovaný zaviněně přivedl do stavu nepříčetnosti. Argumentovala psychotickou poruchou, kvůli které byl její klient odtržený od reality.

Na záchytnou stanici převezla Romana V. záchranná služba kvůli akutní intoxikaci návykovými látkami. Předtím na tísňovou linku oznámil, že byla zavražděna jeho matka, což nebyla pravda. Podle Malůše byly po požití pervitinu a kouření marihuany jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti zcela vymizelé. Personál stanice ho umístil do cely, kde již byl mladý muž.

Podle obžaloby měl Roman V. vlivem působení drog a souvisejících halucinací pocit, že se jej snaží mladík zabít, proto sroloval prostěradlo, omotal jej muži kolem krku a začal ho škrtit. Díky zásahu zdravotnice a klientů stanice se ho podařilo odstrčit a odtáhnout mladšího z mužů ven z místnosti.

Podle znalce z oboru soudního lékařství utrpěl napadený muž otlaky na krku a bradě, krevní výron jednoho oka, v obou očích měl popraskané žilky. Pokud by útok pokračoval, v řádu minut by byl udušený, vyplývá z vyjádření znalce.

Obžalovaný již dříve uvedl, že pervitin užívá pětkrát nebo šestkrát do roka a marihuanu také pouze občas. Odmítl, že by byl těžký toxikoman, přestože se v minulosti kvůli závislosti na návykových látkách léčil. Znalec z oboru psychiatrie konstatoval, že je Roman V. na návykových látkách závislý a jejich požití u něj způsobuje psychotickou poruchu. Podle znalce se u muže projevuje vymizením rozpoznávacích a ovládacích schopností, bludy a ztrátou kontaktu s realitou. Jeho pobyt na svobodě bez adekvátní terapie označil za nebezpečný.