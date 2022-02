Na pomoc štěňátku vyrazili ve středu kroměřížští hasiči. Štěně border kolie uvízlo na naplavenině u potoka v Hulíně. Malé fence hrozilo, že se utopí. Hasičům se podařilo štěně zachránit. Následně bylo převezeno do útulku, kde čeká na majitele.

Záchranná akce se odehrála u potoka Rusava. Na hasiče se obrátil jeden z obyvatel s tím, že se na naplavenině u potoka pohybuje malé štěňátko, jemuž hrozí, že se utopí. Na místo vyrazili hasiči z Kroměříže.

„Po našem příjezdu bylo štěně vyděšeně a zaběhlo do krytého prostoru. Jeden z hasičů sestoupil na naplaveninu a vlídným slovem promlouval k štěněti. Když se štěně trochu osmělilo, vlezl za ním do krytého prostoru. Zde štěně odchytil a vynesl na břeh. Až zde jsme zjistili, že se jedná o fenku Broder kolie,“ uvedli Hasiči Zlínského kraje na Facebooku s tím. Od hasičů štěně převzal Městský úřad Hulín a fenečka byla umístěna do Útulku pro opuštěné psy v Hulíně, kde si ji mohou vyzvednout majitelé.

