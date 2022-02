O milovaného kolegu přišli dobrovolní hasiči ze slovenského města Námestovo. Pětatřicetiletý Imrich, který toužil být hasičem od raného věku a rád pomáhal druhým, náhle zemřel. Podle informací slovenského deníku Nový Čas skonal v nemocnici poté, co náhle zkolaboval. U hasičů pracoval dlouhých dvacet let.

Smutnou zprávu na sociální síti Facebook oznámili dobrovolní hasiči z Náměstova. „Těžko se to vyjadřuje, ještě hůř se to prožívá,“ uvedli v začátku příspěvku s tím, že 2. února zemřel jejich dlouholetý kolega. „Náhle nás opustil náš člen, hlavní strojník a hlavně kamarád Imrich. Drž se tam na hoře a dávej na nás pozor,“ dodali hasiči.

Pomáhal druhým

Pětatřicetiletý Imrich pracoval u dobrovolných hasičů dlouhých dvacet let. Pro druhé by se naprosto rozdal. Zachraňovat lidi bylo jeho životním posláním, jak uvádí jeho blízcí, začal s tím už na základní škole a odmalička chtěl být hasičem. „Když si tu kupoval bydlení, i to přizpůsobil hasičům a chtěl bydlet tak, aby byl co nejblíže ke zbrojnici,“ uvedl pro slovenský deník Nový Čas předseda hasičského sboru Vladimír Ptačin (37). Kromě hasičů se věnoval opravám vozidel. Měl svůj vlastní autoservis a miloval motorky a veterány.

Náhlý kolaps

Podle výše zmíněného slovenského deníku náhle zkolaboval doma a musel být převezen do nemocnice. Ovšem už mu nebylo pomoci. Jeho kolegové jsou z náhlé smrti v šoku. „Věřím, že si to hasičské nebe, Imro, vychutnáváš dosyta. Drž se tam nahoře, dávej na nás pozor,“ napsali kolegové. Imrich po sobě zanechal manželku Veroniku. „Děkuji za to všechno krásné, co jsme spolu prožili, že si tu pro mne vždy byl. Miluji tě,“ napsala zdrcená vdova.

