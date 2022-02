Sedm lidí zemřelo poté, co se s nim v Peru zřítilo turistické letadlo. Mezi cestujícími byli dva Chilané a tři lidé z Nizozemí. Další dva mrtví jsou členové posádky. Turisté chtěli z letounu obdivovat obrazce Nasca - tamní známou turistickou atrakci.

Jednomotorové letadlo Cessna 207 se zřítilo v pátek kolem poledne krátce po startu z malého letiště Maria Reiche v Nazce. Tamní letiště je mezi turisty velmi populární. Denně z něho vzlétne několik letounů, aby z nich mohli návštěvníci obdivovat krásy zdejší krajiny. Mezi hlavní atrakce patří geometrické obrazce Nasca. Většina těchto prastarých kreseb je viditelná pouze z výšky.

Páteční vyhlídkový let ale skončil děsivou katastrofou. Letoun s turisty spadl po startu na okraj silnice. Při dopadu nastala silná exploze a stroj pohltil požár. Ministerstvo dopravy uvedlo, že se co nejdříve pustí do vyšetřování příčiny strašné tragédie.

Jak uvedl deník Metro, letošní nehoda není bohužel jedinou, kdy při vyhlídkovém letu nad obrazci zahynuli lidé. V roce 2010 stejně tak zahynuli v letounu čtyři britští turisté a dva peruánští členové posádky.