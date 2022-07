Krajský policejní ředitel brig. gen. Miloš Trojánek ve středu 27. července ocenil policisty z obvodního oddělení Náměšť nad Oslavou prap. Vojtěcha Strouhu a prap. Jana Polického, kterým se podařilo zachránit mladou ženu před sebevraždou.

„Kolega Vojtěch Strouha má na svém kontě v krátkém čase již druhý mimořádný čin, při kterém zachránil lidský život,“ Trojánek. Součástí ocenění byla také kázeňská odměna a poděkování za jejich rychlý a úspěšný zákrok.

Dramatická situace se odehrála v podvečer 21. června. Ke konci jinak poklidné denní služby policejní dispečink obdržel tísňové volání. V telefonátu jim zoufalý muž sdělil, že má velmi vážnou obavu o život své přítelkyně. Ta mu totiž zaslala fotografie, na nichž si podřezává žíly. Ke zprávě připojila, že se hodlá zabít.

Policisté z Náměště nad Oslavou okamžitě vyrazili na místo, kde měla dívka bydlet. Byty činžovního domu nebyly označeny jmenovkami, proto strážníci bouchali na všechny dveře a vyzývali ženu, aby se ozvala. Ve třetím patře uslyšeli přes zavřené dveře zoufalý hlas. Sebevražedkyně na ně křičela, ať jdou pryč, nebo vyskočí z okna.

Praporčík Jan Polický na nic nečekali a ihned vyrazil vstupní dveře do bytu. Už z chodby zpozorovali dívku, jak stojí za otevřeným oknem na venkovní římse. Praporčík Vojtěch Strouhal ihned vylezl na parapet a chytil ji za paži. Kolega pohotově přiskočil a udělal to samé na druhé straně okna. Poté ji vtáhl do bezpečí zpět do bytu.

Zasahující strážníci ihned zjistili, že žena má mnohočetná řezná poranění. Dechová zkouška potvrdila, že se nacházela pod vlivem alkoholu. Na místo mezitím dorazili záchranáři, kteří dívku ošetřili. Později byla převezena do nedaleké třebíčské nemocnice.

„Můžeme být na vás oba právem pyšní, neboť jste se dokázali v danou chvíli správně rozhodnout a adekvátně zareagovat. Jen díky vaší odvaze a duchapřítomnosti tato mladá žena dostala druhou šanci na život,“ shrnul brigádní generál.