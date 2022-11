Mladík ve Velkých Losinách brutálně zavraždil kamaráda: Dojemná vzpomínka blízkých na ubodaného mladíka (†17)

V pátek přijali policisté na tísňové lince oznámení, že se z bytového domu ve Velkých Losinách ozývá křik. Na co uvnitř policejní hlídka narazila, šokovalo i zkušené kriminalisty.

„Když se policejní hlídka dostala do domu, tak zjistila, že se ocitla v apokalyptické situaci. Vnitřek domu byl pokryt krví,“ uvedl v pondělí vedoucí odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Jan Lisický. K hrůznému činu došlo přímo na chodbě domu.

Běsnění zastavila až střelba

Útočník nijak nereagoval na výzvy policistů, aby svého jednání zanechal. Naopak zaútočil i na hlídku. Zasahující policista použil služební zbraň, ani to však nepomohlo. „Útočník byl zasažen do ruky a poté, co v útoku i nadále pokračoval, byl dalším výstřelem zasažen i do druhé ruky. Teprve poté se policistům podařilo jeho běsnění zastavit,“ popsala událost policejní mluvčí Jitka Dolejšová.

Kriminalisté pak přivolali záchrannou službu a ihned začali postřelenému poskytovat první pomoc. U sedmnáctiletého chlapce lékař pouze konstatoval smrt, útočník byl převezen do nemocnice, zraněním ale i přes poskytnutou péči podlehl.

Už teď chybíš

Případem se i nadále zabývá policie a zjišťuje příčinu hrozivého útoku. Kriminalisté už zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda. Vzhledem ke smrti útočníka bude případ zřejmě odložen. Sousedé pro CNN Prima News uvedli, že motivem činu byla podle nich zhrzená láska.

Na sociálních sítích přátelé vzpomínají na zavražděného sedmnáctiletého mladíka. „Byl jsi pro mě jako mladší brácha a přes všechny naše hádky jsem tě měla moc ráda,“ napsala kamarádka zesnulého. „Už teď neskutečně chybíš, nikdy na tebe nezapomenu,“ doplnila s tím, že zavražděný byl moc hodný kluk, který ji vždy dokázal rozesmát, když jí nebylo dobře.

„Nejhorší na tom je, že si osud bere ty dobrý lidi tím nejhorším způsobem,“ dodala smutně jiná uživatelka.