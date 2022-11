Štefan měl za jízdy upálit svou exmanželku: Krutý mord do posledního puntíku naplánoval!

Ohavný případ vraždy řeší policisté ve slovenských Zlatých Moravcích. Muž tam měl za jízdy autem polít svou bývalou ženu Janu hořlavinou. Když pak oba havarovali, žena uhořela. Údajný vrah napsal dopis na rozloučenou! V něm instruoval členy rodiny, co mají dělat po jeho smrti.

Na první pohled to vypadalo jako nehoda, ovšem po čase se ukázalo, že se jednalo o promyšlenou vraždu, nad kterou zůstává rozum stát. Štefan měl svou exmanželku za jízdy polít benzínem a zapálit. Krátce poté havarovali. „Poškozená se snažila dostat z vozidla, to se jí ale nepodařilo. Dostala se do prostoru mezi předním a zadním sedadlem, kde zůstala schoulená,“ uvedl podle serveru TVnoviny.sk soudce Marián Mačura ke smrti sympatické Slovenky.

Video Manžel podle policistů za jízdy polil svou ženu hořlavinou. Ta s vozidlem posléze havarovala. - TV JOJ Video se připravuje ...

Údajný vrah mezitím utrpěl vážné popáleniny, se kterými ležel v kómatu v nemocnici. Ještě předtím u něj policisté objevili dopis na rozloučenou. „V tomto dopisu instruuje příbuzné, co mají dělat, až budou oba mrtví,“ popsal Mačura. „Svým dětem a rodičům vysvětluje, jak bývalou manželku stále miluje, a žádá je o odpuštění,“ stálo dále v dopise, který zahrnuje i to, jak mají příbuzní naložit s pohřbem.

Z nalezeného dopisu prokurátor vyvodil, že muž zločin dopředu plánoval. S exmanželkou přitom měl údajný vrah tři děti. Jeden ze synů nicméně uvedl, že tehdejší manželé měli mezi sebou ostré neshody. Jejich vztah podle něho nebyl harmonický. Soudce už podezřelého muže poslal do vazby – skončil zatím v nemocnici pro odsouzené. Jestliže se soudu podaří prokázat jeho vinu, čeká ho dlouholetý pobyt za mřížemi.