Štefan upálil exmanželku Janu (†41): Děsivá slova sousedů! Prozradili, jak ji v minulosti ovládal

Na Štefana si již slovenští policisté došlápli. A co víc, poslali ho do vazby. Důvodem je obava úřadů z toho, že by muž mohl pokračovat v trestné činnosti. Kriminalisté mohli muže vyslechnout až po jeho měsíčním pobytu v nemocnici, informoval deník Nový Čas. Janě už mezitím život nikdo nevrátí.

Štefan měl svou bývalou ženu zapálit a sledovat, jak hoří zaživa. Aby jí zabránil v útěku, zajistil dveře dětskými bezpečnostními zámky. Strážci zákona muže obvinili z úkladné vraždy. Za celým děsivým činem měly stát vážné neshody. Společně přitom vychovali tři děti.

Na Janu zavzpomínali lidé ze sousedství. Štefan se jim nelíbil. „On byl dost nepříjemný. Myslím si, že ji kontroloval. Nemohla se s nikým bavit,“ popsal jeden ze sousedů s tím, že Jana byla skromná a tichá žena. Někteří z okolí si myslí, že byla Slovenka nešťastná. „Nebyla zlá, ale velmi trpěla,“ uvedl další z usedlíků.