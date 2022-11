Ruský historik známý ze Slavkova u Brna rozčtvrtil milenku: Ztratil jsem hlavu, omlouval se

Miloval Napoleona a rekonstrukce historických bitev, i proto se pravidelně účastnil výročních oslav ve Slavkově u Brna. Nakonec vážený ruský profesor Oleg Sokolov skončil ve vězení. Soud jej shledal vinným z vraždy své studentky a milenky Anastázie Ješčenkové (†24) a poslal ho na dvanáct let do vězení. Krásnou Nasťu pětašedesátiletý historik ubil k smrti a její tělo rozčtvrtil. S délkou trestu se ale údajně nehodlá smířit a ve snaze si zkrátit trest prosil rodinu zavražděné Anastázie o odpuštění.

Profesor Oleg Sokolov patří mezi přední odborníky na napoleonskou dobu. Historii vyučoval na univerzitě v Petrohradu, kde studoval i ruský prezident Vladimir Putin. V akademické sféře ho kolegové velmi uznávali, působil i jako prezident Ruské asociace vojenské historie.

Sokolov dokonce radil i evropským filmařům při natáčení projektů zobrazujících napoleonskou éru. Uznání se historikovi dostalo na oficiální úrovni i za hranicemi, když dostal francouzský Řád čestné legie.

Tančil u Brna

Sokolov se rád účastnil rekonstrukcí bitev. Jak již Blesk v minulosti informoval, dokonce se účastnil i rekonstrukce bitvy tří císařů u Slavkova. Rekonstrukce slavné bitvy se každý rok koná na Moravě a Sokolov si takovou událost nenechával ujít. „Oleg je člověk, který pro světovou vojenskou historii udělal strašně moc. Je to kamarád a hlavně skvělý historik a znalec problematiky. Uznávaný v celém světě,“ uvedl tehdy organizátor slavkovských bitev Miroslav Jandora.

Brutální vražda

Nakonec ale profesor skončil za mřížemi za brutální vraždu své studentky a milenky Anastázie Ješčenkové. Čtyřiadvacetiletá kráska byla spoluautorkou některých jeho článků a doprovázela ho na historických rekonstrukcích. K vraždě došlo 9. listopadu 2019 v Petrohradu.

Profesor přítelkyni zavraždil po hádce. Její tělo rozřezal pilkou a následně se ho chtěl zbavit. Končetiny nacpal do batohu a zamířil k řece Mojka. Sokolov byl ale opilý a sám do řeky spadl. Poté, co ho vytáhli z vody, se přiznal k otřesnému činu a skončil ve vazbě. Policisté v jeho bytě našli spoušť. Našli tam dívčinu hlavu, trup a krví potřísněnou pilku.

Rozsudek

Soud s profesorem byl několikrát odročen kvůli pandemii koronaviru. Nakonec ho ale odsoudili k dvanácti letům za mřížemi. Přátelé uvedli, že Sokolov byl Napoleonem posedlý, a když se opil, choval se, jako by byl skutečně slavný vojevůdce.

Organizátoři jedné historické akce ve Španělsku mu prý dokonce zakázali přístup, protože způsobil smrt koně! „Stále se choval tak, jako by sám byl Napoleon. Pocit vlastní důležitosti z něj přímo sálal,“ uvedla jedna z jeho bývalých studentek. V roce 2008 si na něj stěžovala studentka na univerzitě s tím, že ji přivázal k židli, udeřil ji a vyhrožoval jí ocejchováním rozžhaveným železem, protože ho chtěla opustit. Nicméně univerzita prý její stížnost neřešila.

Ztratil jsem hlavu

Ješčenková měla větší smůlu a Sokolovovo řádění nepřežila. Jak uvedl britský deník Daily Star, profesor se rozhodl kát a u soudu se rodině zavražděné milenky omluvil. V soudní síni v roce 2021 doslova řekl, že „ztratil hlavu“. „Upřímně a nekonečně lituji,“ dodal během omluvy s tím, že pokud je soud spravedlivý, vezme jeho omluvu v potaz.