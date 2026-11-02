Šílené hroby ruských mafiánů: Kdo má ten nejkýčovitější?

  • Ruští mafiání chtějí být vidět i po smrti.
    Ruští mafiání chtějí být vidět i po smrti.
    Náhrobky vlivných mužů ruského podsvětí balancují na hranici velkorysosti a vkusu.
    Džíny i svaly - i tak se pozná gangster.
    Náhrobky vlivných mužů ruského podsvětí balancují na hranici velkorysosti a vkusu.
    Autor: Martin Valeš,rc,zf - 
    Dnes
    05:00

    Ruský mafián, to je prostě někdo. A každému to musí na první pohled být jasné, i když už to má mafián dávno za sebou, kapišto? Tedy spíše panimaješ?

  • 1.Další ruské bizarnosti

    Klasické »Vzpomínáme« či »Odpočívej v pokoji« tady získává trochu jiný nádech. Nízké dožití pochopitelně nepřekvapí. Pokud na to dotyční borci – nebo jejich pozůstalí – měli, dali to náležitě najevo.

    Ohromné náhrobky z mramoru či žuly zdobí kýčovité portréty, nechybí oblíbené atributy nebožtíků. V kurzu byla zejména německá fára zn. Mercedes či BMW, ovšem život na vysoké noze v 90. letech prokazovaly nejen obleky, ale třeba i džíny či kožené bundy.

    „Byly to luxusní, krásné funusy,“ vzpomínal hrobník Alexej Jurkov pro reportéra BBC. Samotné náhrobky vyšly na statisíce, ba miliony korun. Některé proto dodnes hlídá ochranka či bezpečnostní kamera – zlato by šlo oloupat...

    „Zobrazení muži evidentně měli ohromná ega a chtěli, aby se jejich status respektoval i po smrti. Je na nich něco jedinečně ruského,“ konstatuje blogger Vladimir Markov.

    Proslulé v tomto ohledu jsou hlavně dva hřbitovy v Jekatěrinburgu, opulentních mafiánských hrobů jsou tam desítky. V 90. letech tu totiž zuřila divoká válka gangů... Cestovky tam dokonce pořádají prohlídky!

    „Byli jsme mladí a pitomí,“ přiznal novinářům z Daily Telegraphu Oleg, někdejší gangster, který ale začal sekat latinu a našel si práci v rehabilitačním ústavu pro drogově závislé. „Kriminální život se zdál tak krásný a vzrušující. Ale pak všichni mí přátelé začali umírat, většinou je zastřelili, nebo se předávkovali.“

  • 2.Mladí a pitomí

    Začínal jako boxer, ale už za bolševiků se dal na dráhu zločinu. Od karetních podvodů se „vypracoval" do skutečné mafie, založil Centrální gang – protože operovali v centru města.

    S pádem komunistů ovládl významnou část průmyslu, hlavně zbrojovky, brzy už čile prodávali zbraně různě po světě. Ale v říjnu 1992 si na Vagina počíhali dva střelci - tři dny čekali zavření v zaparkovaném moskviči.

    Zlikvidovali ho i s jeho třemi bodyguardy, padlo na sto výstřelů. Ochránci jsou Vaginovi po boku i na hřbitově.

    Oleg Vagin Oleg Vagin | Profimedia

  • 3.Oleg Vagin (1960-1992)

    Podobně to schytal i další boss Centrálního gangu, zabijáci (zřejmě z konkurenčního klanu Uralmaš) do něj roku 1994 nasypali spoustu olova přímo u něj doma.

    Jeho náhrobek vypadá ještě střízlivě – bohatství nebožtíka jen naznačují klíčky od Mercedesu 600. Až na to, že ční vysoko nad ostatní.

    Michail Kučin Michail Kučin | Profimedia.cz

  • 4.Michail Kučin (1959-1994)

    Má zajištěn odvoz i na onom světě. Zlikvidovali ho rivalové i s jeho miláčkem?

    Boris Jakovlevič Čubarov Boris Jakovlevič Čubarov | Profi media.cz, Facebook, Peretz Partensky, Fei Fong Wong

  • 5.Boris Jakovlevič Čubarov (1946-2004)

    Spolu se synem Andrejem (†22) ho zabili nájemní zabijáci roku 1996 – v jejich volvu.

    Nikolaj Kravcov Nikolaj Kravcov | Profi media.cz, Facebook, Peretz Partensky, Fei Fong Wong

  • 6.Nikolaj Kravcov (1952-1996)

    Má s sebou v záhrobí zase miláčka čtyřnohého.

    Alexander Semjonovič Zislin Alexander Semjonovič Zislin | Profimedia

  • 7.Alexandr Semjonovič Zislin

    Kýčovité hroby zesnulých mafiánů mají v Rusku dlouhou tradici, jak v galerii dokládají fotografie hrobů nejen výše zmíněných gangsterů.

    Okázalý náhrobek má i ruský gangster Flarit Valujev na hřbitově v Jekatěrinburgu. Další náhrobek vyobrazuje gangstera, který sedí u stolu se dvěma ženami.

    Náhrobek Flarita Valujeva v Jekatěrinburgu.

    Balanenko Konstantin Valentinovič je na svém náhrobku zobrazen v tričku a džínách. Muž, který zemřel v roce 2009, údajně pracoval jako bodyguard mafiánů a zbohatlíků.

    Náhrobek Balanenka Konstantina Valentinoviče.

  • 8....a další

    Prohlédněte si v galerii sbírku nejšílenějších náhrobků ruských mafiánů. 

    Ruští mafiání chtějí být vidět i po smrti.
    Ruští mafiání chtějí být vidět i po smrti.
    Náhrobky vlivných mužů ruského podsvětí balancují na hranici velkorysosti a vkusu.
    Džíny i svaly - i tak se pozná gangster.
    Náhrobky vlivných mužů ruského podsvětí balancují na hranici velkorysosti a vkusu.

Témata:
mafiehřbitovhrobRuskojekatěrinburg
Martin Valeš
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Květa Černá ( 2. listopadu 2026 05:31 )

Módní DIKTÁT si došlápl už i na náhrobky?! Bude se tento "obor" nyní ve školách i vyučovat? Třeba místo matematiky, která se postupně ruší?...

Kesitnarf Satim ( 2. listopadu 2025 09:54 )

2.11.2025 . A už je to tu zase .

ivan rehak ( 3. listopadu 2024 07:14 )

Zajímavé je, že Karel Gott má ten samý tj taky je to kýč??

Kesitnarf Satim ( 2. listopadu 2024 20:23 )

A kolikrát to tu ještě bude ? Ten článek.

bullshit ( 2. listopadu 2024 15:56 )

V ČR existují podobné běsy.
Jen se divím, že Rusové tam mají vytesána auta z prohnilého Západu a ne Žigulíky, Moskviče, Volhy nebo Gazíky 🙂

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