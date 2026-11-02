Ruský mafián, to je prostě někdo. A každému to musí na první pohled být jasné, i když už to má mafián dávno za sebou, kapišto? Tedy spíše panimaješ?
Šílené hroby ruských mafiánů: Kdo má ten nejkýčovitější?
1.Další ruské bizarnosti
Klasické »Vzpomínáme« či »Odpočívej v pokoji« tady získává trochu jiný nádech. Nízké dožití pochopitelně nepřekvapí. Pokud na to dotyční borci – nebo jejich pozůstalí – měli, dali to náležitě najevo.
Ohromné náhrobky z mramoru či žuly zdobí kýčovité portréty, nechybí oblíbené atributy nebožtíků. V kurzu byla zejména německá fára zn. Mercedes či BMW, ovšem život na vysoké noze v 90. letech prokazovaly nejen obleky, ale třeba i džíny či kožené bundy.
„Byly to luxusní, krásné funusy,“ vzpomínal hrobník Alexej Jurkov pro reportéra BBC. Samotné náhrobky vyšly na statisíce, ba miliony korun. Některé proto dodnes hlídá ochranka či bezpečnostní kamera – zlato by šlo oloupat...
„Zobrazení muži evidentně měli ohromná ega a chtěli, aby se jejich status respektoval i po smrti. Je na nich něco jedinečně ruského,“ konstatuje blogger Vladimir Markov.
Proslulé v tomto ohledu jsou hlavně dva hřbitovy v Jekatěrinburgu, opulentních mafiánských hrobů jsou tam desítky. V 90. letech tu totiž zuřila divoká válka gangů... Cestovky tam dokonce pořádají prohlídky!
„Byli jsme mladí a pitomí,“ přiznal novinářům z Daily Telegraphu Oleg, někdejší gangster, který ale začal sekat latinu a našel si práci v rehabilitačním ústavu pro drogově závislé. „Kriminální život se zdál tak krásný a vzrušující. Ale pak všichni mí přátelé začali umírat, většinou je zastřelili, nebo se předávkovali.“
2.Mladí a pitomí
Začínal jako boxer, ale už za bolševiků se dal na dráhu zločinu. Od karetních podvodů se „vypracoval" do skutečné mafie, založil Centrální gang – protože operovali v centru města.
S pádem komunistů ovládl významnou část průmyslu, hlavně zbrojovky, brzy už čile prodávali zbraně různě po světě. Ale v říjnu 1992 si na Vagina počíhali dva střelci - tři dny čekali zavření v zaparkovaném moskviči.
Zlikvidovali ho i s jeho třemi bodyguardy, padlo na sto výstřelů. Ochránci jsou Vaginovi po boku i na hřbitově.
3.Oleg Vagin (1960-1992)
Podobně to schytal i další boss Centrálního gangu, zabijáci (zřejmě z konkurenčního klanu Uralmaš) do něj roku 1994 nasypali spoustu olova přímo u něj doma.
Jeho náhrobek vypadá ještě střízlivě – bohatství nebožtíka jen naznačují klíčky od Mercedesu 600. Až na to, že ční vysoko nad ostatní.
4.Michail Kučin (1959-1994)
Má zajištěn odvoz i na onom světě. Zlikvidovali ho rivalové i s jeho miláčkem?
5.Boris Jakovlevič Čubarov (1946-2004)
Spolu se synem Andrejem (†22) ho zabili nájemní zabijáci roku 1996 – v jejich volvu.
6.Nikolaj Kravcov (1952-1996)
Má s sebou v záhrobí zase miláčka čtyřnohého.
7.Alexandr Semjonovič Zislin
Kýčovité hroby zesnulých mafiánů mají v Rusku dlouhou tradici, jak v galerii dokládají fotografie hrobů nejen výše zmíněných gangsterů.
Okázalý náhrobek má i ruský gangster Flarit Valujev na hřbitově v Jekatěrinburgu. Další náhrobek vyobrazuje gangstera, který sedí u stolu se dvěma ženami.
Balanenko Konstantin Valentinovič je na svém náhrobku zobrazen v tričku a džínách. Muž, který zemřel v roce 2009, údajně pracoval jako bodyguard mafiánů a zbohatlíků.
8....a další
Módní DIKTÁT si došlápl už i na náhrobky?! Bude se tento "obor" nyní ve školách i vyučovat? Třeba místo matematiky, která se postupně ruší?...